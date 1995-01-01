Mirror: президент «Фенербахче» попросил фанатов поучаствовать в финансировании зарплаты Озила

Если это не шутка, то я бы на месте Озила не обрадовался такому. Зная турецких болельщиков, они же потом с него и спросят за его хождение по полю пешком.
Президент «Фенербахче» Али Коч обратился к болельщикам клуба с просьбой частично профинансировать контракт новичка Месута Озила. В Стамбуле игрок суммарно должен заработать 13 миллионов фунтов стерлингов.
О подписании соглашения с Озилом должны объявить завтра, 25 января.
- Озил играл за «Арсенал» с 2013 года.
- На его счету 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.
- «Фенербахче» в Суперлиге занимает 2-е место.