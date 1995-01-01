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    Mirror: президент «Фенербахче» попросил фанатов поучаствовать в финансировании зарплаты Озила

    Президент «Фенербахче» Али Коч обратился к болельщикам клуба с просьбой частично профинансировать контракт новичка Месута Озила. В Стамбуле игрок суммарно должен заработать 13 миллионов фунтов стерлингов.

    О подписании соглашения с Озилом должны объявить завтра, 25 января.

    • Озил играл за «Арсенал» с 2013 года.
    • На его счету 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.
    • «Фенербахче» в Суперлиге занимает 2-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1798

      Валерий2705 46 минут назад

      Если это не шутка, то я бы на месте Озила не обрадовался такому. Зная турецких болельщиков, они же потом с него и спросят за его хождение по полю пешком.

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      Рейтинг: +10307

      DeStar 1 час назад

      вот бред конечно, мне нравится как в футболе формируется зарплата ,стоит тебе прийти на 3 ляма в год, отыграть не плохо 1-2 года, и просить лямов 8-10 уже, тебе их дают и все, ты такой крутой что играть за МЕНЬШЕЕ никогда уже не будешь, бэйл со своими травмами и временем на поле не должен даже на 2 ляма в год рассчитывать, а озил который вообще в футбол почти не играет много месяцев еще и 13 лямов хочет) с какого?) цена ему 2-3 ляма и то за имя сюда уже включено

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      Рейтинг: +3071

      raritet 1 час назад

      Это вообще беспредел. Зачем тогда вообще назначаете такую высокую зарплату. ?

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      Рейтинг: +5706

      серега кашин 2 часа назад

      интересно пойдут ли на это болельщики

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