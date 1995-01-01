Mirror: президент «Фенербахче» попросил фанатов поучаствовать в финансировании зарплаты Озила

Президент «Фенербахче» Али Коч обратился к болельщикам клуба с просьбой частично профинансировать контракт новичка Месута Озила. В Стамбуле игрок суммарно должен заработать 13 миллионов фунтов стерлингов.

О подписании соглашения с Озилом должны объявить завтра, 25 января.