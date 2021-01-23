Головин спустя две минуты после выхода на поле сделал ассист в матче с «Марселем»

В эти минуты проходит матч 21-го тура Лиги 1 между «Монако» и «Марселем». На 47-й минуте, спустя две минуты после выхода на поле, голевой пас сделал россиянин Александр Головин.
Он навесил с углового на Гильермо Марипана, который забил головой.
- В перерыве Головин заменил Рубена Агилара.
- Гол при участии Головина позволил «Монако» сравнять счет.
- Головин не играет в стартовом составе с августа.
46' Головин вышел на поле47' Головин отдал голевуюСане хватило несколько минут, чтобы организовать гол pic.twitter.com/5FFnopEmUf— Матч ТВ (@MatchTV) January 23, 2021