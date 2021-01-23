Головин спустя две минуты после выхода на поле сделал ассист в матче с «Марселем»

В эти минуты проходит матч 21-го тура Лиги 1 между «Монако» и «Марселем». На 47-й минуте, спустя две минуты после выхода на поле, голевой пас сделал россиянин Александр Головин.

Он навесил с углового на Гильермо Марипана, который забил головой.

В перерыве Головин заменил Рубена Агилара .

. Гол при участии Головина позволил «Монако» сравнять счет.

Головин не играет в стартовом составе с августа.