Агент: «Адаптация Вендела в «Зените» идет быстрее, чем многие думали. Во второй части сезона он будет готов ко всему на 100 процентов»

Тиаго Рибейра, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о процессе адаптации своего клиента в петербургском клубе.

– В России были опасения, что адаптация Вендела в «Зените» может затянуться. На какой стадии, по-вашему, этот процесс находится сейчас?

– Во-первых, совершенно естественно, что бразильскому футболисту, игравшему сначала в Бразилии, а затем в Португалии, после приезда в Россию требуется определенное время, чтобы привыкнуть к новому окружению и особенно климату, очень отличающемуся от того, к которому он привык.

Но я считаю, что его адаптация идет полным ходом, гораздо быстрее, чем многие думали. В первые же дни на Вендела произвели большое впечатление город и клубная инфраструктура: тренировочная база и стадион.

Он здорово вписался в команду, ему комфортно в той системе, которую выстраивает главный тренер. Вендел проводит качественные матчи – знаю, что болельщики признали его лучшим игроком встречи со «Спартаком». Ему всe нравится в «Зените».

– Как вы считаете, когда он наберет максимальную форму и покажет всe, на что способен?

– Думаю, сразу же с началом второй части сезона. Он приехал в «Зенит» в самом конце этого необычного трансферного окна, сразу попал в эпицентр борьбы в чемпионате России и Лиге чемпионов.

А сейчас у него за спиной долгожданный отпуск дома, с родными, и он со свежей головой проводит качественную предсезонку с командой, в одном ритме с остальными. После этого он точно будет готов ко всему на 100 процентов.