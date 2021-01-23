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  • Агент: «Адаптация Вендела в «Зените» идет быстрее, чем многие думали. Во второй части сезона он будет готов ко всему на 100 процентов»

Агент: «Адаптация Вендела в «Зените» идет быстрее, чем многие думали. Во второй части сезона он будет готов ко всему на 100 процентов»

23 января 2021, 12:56
4

Тиаго Рибейра, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о процессе адаптации своего клиента в петербургском клубе.

– В России были опасения, что адаптация Вендела в «Зените» может затянуться. На какой стадии, по-вашему, этот процесс находится сейчас?

– Во-первых, совершенно естественно, что бразильскому футболисту, игравшему сначала в Бразилии, а затем в Португалии, после приезда в Россию требуется определенное время, чтобы привыкнуть к новому окружению и особенно климату, очень отличающемуся от того, к которому он привык.

Но я считаю, что его адаптация идет полным ходом, гораздо быстрее, чем многие думали. В первые же дни на Вендела произвели большое впечатление город и клубная инфраструктура: тренировочная база и стадион.

Он здорово вписался в команду, ему комфортно в той системе, которую выстраивает главный тренер. Вендел проводит качественные матчи – знаю, что болельщики признали его лучшим игроком встречи со «Спартаком». Ему всe нравится в «Зените».

– Как вы считаете, когда он наберет максимальную форму и покажет всe, на что способен?

– Думаю, сразу же с началом второй части сезона. Он приехал в «Зенит» в самом конце этого необычного трансферного окна, сразу попал в эпицентр борьбы в чемпионате России и Лиге чемпионов.

А сейчас у него за спиной долгожданный отпуск дома, с родными, и он со свежей головой проводит качественную предсезонку с командой, в одном ритме с остальными. После этого он точно будет готов ко всему на 100 процентов.

  • «Зенит» купил Вендела в октябре за 20,3 миллиона евро.
  • Хавбек сделал один ассист в десяти матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (4)
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matvei_72
1611398571
Второй Эрнани , хороший футболист везде играет на уровне как например Халк.Это есть профессионализм...
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Hektor 84
1611403736
На всё готов? Даже остаться в раздевалке с шлюбой?
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portero
1611406659
Типо купит себе новые золотые примочки, пока он совсем слабоват, ожидал большего от него, а он совсем робкий...
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Ганнибал Лектор
1611420223
Время покажет. Пока все это пустой треп
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