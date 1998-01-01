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    Агент: «Адаптация Вендела в «Зените» идет быстрее, чем многие думали. Во второй части сезона он будет готов ко всему на 100 процентов»

    Тиаго Рибейра, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о процессе адаптации своего клиента в петербургском клубе.

    – В России были опасения, что адаптация Вендела в «Зените» может затянуться. На какой стадии, по-вашему, этот процесс находится сейчас?

    – Во-первых, совершенно естественно, что бразильскому футболисту, игравшему сначала в Бразилии, а затем в Португалии, после приезда в Россию требуется определенное время, чтобы привыкнуть к новому окружению и особенно климату, очень отличающемуся от того, к которому он привык.

    Но я считаю, что его адаптация идет полным ходом, гораздо быстрее, чем многие думали. В первые же дни на Вендела произвели большое впечатление город и клубная инфраструктура: тренировочная база и стадион.

    Он здорово вписался в команду, ему комфортно в той системе, которую выстраивает главный тренер. Вендел проводит качественные матчи – знаю, что болельщики признали его лучшим игроком встречи со «Спартаком». Ему всe нравится в «Зените».

    – Как вы считаете, когда он наберет максимальную форму и покажет всe, на что способен?

    – Думаю, сразу же с началом второй части сезона. Он приехал в «Зенит» в самом конце этого необычного трансферного окна, сразу попал в эпицентр борьбы в чемпионате России и Лиге чемпионов.

    А сейчас у него за спиной долгожданный отпуск дома, с родными, и он со свежей головой проводит качественную предсезонку с командой, в одном ритме с остальными. После этого он точно будет готов ко всему на 100 процентов.

    • «Зенит» купил Вендела в октябре за 20,3 миллиона евро.
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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      wiess 23 минуты назад

      Если делаетe ставки -> info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +649

      matvei_72 1 час назад

      Второй Эрнани , хороший футболист везде играет на уровне как например Халк.Это есть профессионализм...

      0
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      Рейтинг: +8038

      Литейный4 1 час назад

      Вендел начал только раскрываться в последних турах перед новым годом. А как он красава возил свиней?

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