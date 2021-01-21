Sport24: Кокорин покинул расположение «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин покинул расположение московской команды, находящейся на зимнем сборе в ОАЭ.
По словам агента 29-летнего форварда, 25 января Кокорин пройдет медобследование в Риме, а на следующий день подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.
- По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года.
- В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.
Источник: Sport24