Sport24: Кокорин покинул расположение «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин покинул расположение московской команды, находящейся на зимнем сборе в ОАЭ.

По словам агента 29-летнего форварда, 25 января Кокорин пройдет медобследование в Риме, а на следующий день подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.