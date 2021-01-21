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    Sport24: Кокорин покинул расположение «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин покинул расположение московской команды, находящейся на зимнем сборе в ОАЭ.

    По словам агента 29-летнего форварда, 25 января Кокорин пройдет медобследование в Риме, а на следующий день подпишет контракт с «Фиорентиной» на 3,5 года.

    • По информации «СЭ», Кокорин будет получать около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года.
    • В этом сезоне форвард забил 2 гола, оба – с пенальти.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2013

      Иван Петров 1986 19 минут назад

      Ну наконец - то свершилось. Как же этот придурок заколебал.

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