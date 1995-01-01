«Барселона» подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Месси

"Свободная деревня" конечно блокировал и спровоцировал Месси, но врядли что изменится, да и соперники слабы, если для победы над ними нужен Месси, то дела Барсы совсем плохи...
«Барселона» не согласна с решением Королевской испанской футбольной федерацией дисквалифицировать форварда Лионеля Месси на два матча. В финале Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3) игрок ударил Асьера Вильялибре.
Каталонцы подадут апелляцию.
- Ранее сообщалось, что Месси могут наказать на срок до 12 игр.
- Это 1-я красная карточка для Месси на клубном уровне.
- Месси пропустит игры с «Корнельей» и «Эльче».