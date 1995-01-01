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    «Барселона» подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Месси

    «Барселона» не согласна с решением Королевской испанской футбольной федерацией дисквалифицировать форварда Лионеля Месси на два матча. В финале Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3) игрок ударил Асьера Вильялибре.

    Каталонцы подадут апелляцию.

    • Ранее сообщалось, что Месси могут наказать на срок до 12 игр.
    • Это 1-я красная карточка для Месси на клубном уровне.
    • Месси пропустит игры с «Корнельей» и «Эльче».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +44491

      portero 1 час назад

      "Свободная деревня" конечно блокировал и спровоцировал Месси, но врядли что изменится, да и соперники слабы, если для победы над ними нужен Месси, то дела Барсы совсем плохи...

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      Рейтинг: +4283

      Cleaner 1 час назад

      Зря это они. Была явная агрессия и удар со стороны Месси. Не умеешь проигрывать, получи дисквалификацию. Справедливое и мягкое наказание.

      1
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      Рейтинг: +11074

      Cules2013 1 час назад

      а какая альтернатива? 2 матча - это же минимальная дисква, разве нет? Хотя помню Рамос как-то чудом 1 матч получил) или хотят отменить саму красную?

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