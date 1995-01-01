«Барселона» подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Месси

«Барселона» не согласна с решением Королевской испанской футбольной федерацией дисквалифицировать форварда Лионеля Месси на два матча. В финале Суперкубка Испании против «Атлетика» (2:3) игрок ударил Асьера Вильялибре.

Каталонцы подадут апелляцию.