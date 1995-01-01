Гвардиола – лучший тренер в истории АПЛ по количеству очков за матч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в среднем за матч АПЛ набирает 2,32 очка. Это лучший показатель в истории турнира (в расчет не берутся те тренеры, которые работали в качестве исполняющих обязанности).

Показатель Гвардиолы выше, чем у сэра Алекса Фергюсона (2,16) и Юргена Клоппа (2,15).