Гвардиола – лучший тренер в истории АПЛ по количеству очков за матч

Сити набирает ход. Могут опять взять АПЛ, хотя, в этом году, конкуренция за трофей будет сразу между 4-5 командами, а не так, как раньше - только между Сити и Ливером.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в среднем за матч АПЛ набирает 2,32 очка. Это лучший показатель в истории турнира (в расчет не берутся те тренеры, которые работали в качестве исполняющих обязанности).
Показатель Гвардиолы выше, чем у сэра Алекса Фергюсона (2,16) и Юргена Клоппа (2,15).
- На этой неделе Гвардиоле исполнилось 50 лет.
- Он брал Лигу чемпионов с «Барселоной».
- «Манчестер Сити» идет в АПЛ 2-м.