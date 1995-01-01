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    Гвардиола – лучший тренер в истории АПЛ по количеству очков за матч

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в среднем за матч АПЛ набирает 2,32 очка. Это лучший показатель в истории турнира (в расчет не берутся те тренеры, которые работали в качестве исполняющих обязанности).

    Показатель Гвардиолы выше, чем у сэра Алекса Фергюсона (2,16) и Юргена Клоппа (2,15).

    • На этой неделе Гвардиоле исполнилось 50 лет.
    • Он брал Лигу чемпионов с «Барселоной».
    • «Манчестер Сити» идет в АПЛ 2-м.

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    Источник: твиттер OptaJoe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11074

      Cules2013 1 час назад

      Сити набирает ход. Могут опять взять АПЛ, хотя, в этом году, конкуренция за трофей будет сразу между 4-5 командами, а не так, как раньше - только между Сити и Ливером.

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