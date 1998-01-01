«Реал» хочет, чтобы Рамос пошел на понижение зарплаты

«Реал» заинтересован в продлении контракта с защитником Серхио Рамосом, но настаивает на сокращении зарплаты футболиста. Нынешнее соглашение истекает летом.

К Рамосу есть интерес со стороны других клубов. Например, «Ливерпуля».