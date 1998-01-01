«Реал» хочет, чтобы Рамос пошел на понижение зарплаты

скоро его карьера в реале закончится
«Реал» заинтересован в продлении контракта с защитником Серхио Рамосом, но настаивает на сокращении зарплаты футболиста. Нынешнее соглашение истекает летом.
К Рамосу есть интерес со стороны других клубов. Например, «Ливерпуля».
- Ранее сообщалось об интересе к Рамосу со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
- Защитник играет в Мадриде с 2005 года.
- Рамос – чемпион мира 2010 года.
Источник: ABC
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