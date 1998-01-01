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    «Реал» хочет, чтобы Рамос пошел на понижение зарплаты

    «Реал» заинтересован в продлении контракта с защитником Серхио Рамосом, но настаивает на сокращении зарплаты футболиста. Нынешнее соглашение истекает летом.

    К Рамосу есть интерес со стороны других клубов. Например, «Ливерпуля».

    • Ранее сообщалось об интересе к Рамосу со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
    • Защитник играет в Мадриде с 2005 года.
    • Рамос – чемпион мира 2010 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ABC

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 1,69 миллиона подписчиков.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5654

      серега кашин 41 минуту назад

      скоро его карьера в реале закончится

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      Рейтинг: +19739

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      ПСЖ ждёт Серхио! И ЗП будет выше.

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    • ...
      Рейтинг: +1542

      acor94 1 час назад

      Месси, Холланда и Рамоса ждём в Манчестер Сити!

      0
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      Рейтинг: +19739

      DOCTOR PENALTY > acor94 57 минут назад

      Месси, может, не надо?...(((

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