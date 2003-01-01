Воспитанник «Зенита» Симонян пополнил «Томь» Кержакова

Пошел "сеять разумное , доброе , вечное " Гыгыгы . Толерантность в массы !!! Теперь и в Томске откроются гей клубы . Гыгыгы . Завоюем сибирь . Гыгыгы .
Полузащитник Артем Симонян перешел в «Томь». Последним его клубом был армянский «Ноа», который тренирует Дмитрий Гунько.
Контракт с 25-летним уроженцем Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона.
- В сезоне-2020/21 Симонян провел за «Ноа» 10 матчей, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.
- «Томь» идет в ФНЛ в зоне вылета.
- Симонян – воспитанник «Зенита».