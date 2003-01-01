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    Воспитанник «Зенита» Симонян пополнил «Томь» Кержакова

    Полузащитник Артем Симонян перешел в «Томь». Последним его клубом был армянский «Ноа», который тренирует Дмитрий Гунько.

    Контракт с 25-летним уроженцем Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона.

    • В сезоне-2020/21 Симонян провел за «Ноа» 10 матчей, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.
    • «Томь» идет в ФНЛ в зоне вылета.
    • Симонян – воспитанник «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Томи»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: -1230

      Бoрат 57 минут назад

      Пошел "сеять разумное , доброе , вечное " Гыгыгы . Толерантность в массы !!! Теперь и в Томске откроются гей клубы . Гыгыгы . Завоюем сибирь . Гыгыгы .

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