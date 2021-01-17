Верратти стал самым титулованным игроком в истории «ПСЖ»

«ПСЖ» на этой неделе взял Суперкубок Франции, обыграв «Марсель». Это позволило полузащитнику Марко Верратти стать самым титулованным футболистом в истории клуба.

Итальянец шесть раз становился чемпионом Франции, столько же раз брал Суперкубок страны. При нем «ПСЖ» пять раз выигрывал Кубок французской лиги и четыре – Кубок Франции.