Новичок «Ахмата» Янку: «РПЛ очень сильна. Входит в пятерку лучших лиг»

Нападающий «Ахмата» Габриэл Янку оценил уровень чемпионата России. Игрока купили у румынского «Вииторула».

«Против российских клубов играл только на сборах в товарищеских матчах. Но я знаю, что РПЛ очень сильна. Не только в плане единоборств – футболисты хорошо оснащены технически. В моем списке РПЛ входит в пятерку лучших», – считает румын.