Новичок «Ахмата» Янку: «РПЛ очень сильна. Входит в пятерку лучших лиг»

Нападающий «Ахмата» Габриэл Янку оценил уровень чемпионата России. Игрока купили у румынского «Вииторула».
«Против российских клубов играл только на сборах в товарищеских матчах. Но я знаю, что РПЛ очень сильна. Не только в плане единоборств – футболисты хорошо оснащены технически. В моем списке РПЛ входит в пятерку лучших», – считает румын.
- Янку – лучший бомбардир минувшего чемпионата Румынии с 18 голами.
- Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
- «Ахмат» идет в РПЛ 10-м.
Источник: твиттер «Ахмата»