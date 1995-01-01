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    Новичок «Ахмата» Янку: «РПЛ очень сильна. Входит в пятерку лучших лиг»

    Нападающий «Ахмата» Габриэл Янку оценил уровень чемпионата России. Игрока купили у румынского «Вииторула».

    «Против российских клубов играл только на сборах в товарищеских матчах. Но я знаю, что РПЛ очень сильна. Не только в плане единоборств – футболисты хорошо оснащены технически. В моем списке РПЛ входит в пятерку лучших», – считает румын.

    • Янку – лучший бомбардир минувшего чемпионата Румынии с 18 голами.
    • Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
    • «Ахмат» идет в РПЛ 10-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ахмата»

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    Сегодня, 22:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1800

      Fusballer 4 минуты назад

      Лучших лиг Азии? Надо уже запретить новичкам звездеть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4659

      Puddle 25 минут назад

      Он просто еще Спартак не видел. Гы-гы-гы!

      0
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