Витсель перенес операцию после разрыва ахилла. Он выбыл на полгода

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель сообщил, что его прооперировали в связи с разрывом ахиллова сухожилия.

«Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенес операцию и теперь буду усердно работать над восстановлением, шаг за шагом двигаясь к цели вернуться сильнее. Это произойдет благодаря поддержке друзей и семьи», – написал бельгиец в инстаграме.

По информации Het Laatste Nieuws, сроки восстановления 31-летнего футболиста составят около шести месяцев, то есть он вернется в строй не раньше июля.

Витсель в текущем сезоне забил один гол в 22 матчах.

«Боруссия» не намерена искать замену травмированному хавбеку.