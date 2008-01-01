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    Витсель перенес операцию после разрыва ахилла. Он выбыл на полгода

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель сообщил, что его прооперировали в связи с разрывом ахиллова сухожилия.

    «Спасибо всем за поддержку! Сегодня я успешно перенес операцию и теперь буду усердно работать над восстановлением, шаг за шагом двигаясь к цели вернуться сильнее. Это произойдет благодаря поддержке друзей и семьи», – написал бельгиец в инстаграме.

    По информации Het Laatste Nieuws, сроки восстановления 31-летнего футболиста составят около шести месяцев, то есть он вернется в строй не раньше июля.

    • Витсель в текущем сезоне забил один гол в 22 матчах.
    • «Боруссия» не намерена искать замену травмированному хавбеку.

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    Источник: Инстаграм Акселя Витселя

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