Месси забил четыре гола в трех матчах за «Барселону» в 2021-м. Только раз он начинал год лучше

То Командора слышатся шаги...)
Беги..Роналду двинулся..Беги.
"Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном - туман.
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-Жуан?"(С)
Капитан «Барселоны» Лионель Месси отличился четыре раза с начала календарного года.
В матче с «Уэской» аргентинец не забил, зато в играх против «Атлетика» и «Гранады» оформил по дублю.
По информации Mundo Deportivo, по результативности в начале года это второй результат в карьере Месси.
Больше форвард забивал только в 2016 году – пять голов в трех матчах.