Месси забил четыре гола в трех матчах за «Барселону» в 2021-м. Только раз он начинал год лучше

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отличился четыре раза с начала календарного года.

В матче с «Уэской» аргентинец не забил, зато в играх против «Атлетика» и «Гранады» оформил по дублю.

По информации Mundo Deportivo, по результативности в начале года это второй результат в карьере Месси.

Больше форвард забивал только в 2016 году – пять голов в трех матчах.