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    Месси забил четыре гола в трех матчах за «Барселону» в 2021-м. Только раз он начинал год лучше

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси отличился четыре раза с начала календарного года.

    В матче с «Уэской» аргентинец не забил, зато в играх против «Атлетика» и «Гранады» оформил по дублю.

    По информации Mundo Deportivo, по результативности в начале года это второй результат в карьере Месси.

    Больше форвард забивал только в 2016 году – пять голов в трех матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1465

      Алехсбургер. 45 минут назад

      То Командора слышатся шаги...)
      Беги..Роналду двинулся..Беги.

      "Тяжкий, плотный занавес у входа,
      За ночным окном - туман.
      Что теперь твоя постылая свобода,
      Страх познавший Дон-Жуан?"(С)

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