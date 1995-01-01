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    Месси опередил Роналду по голам со штрафных

    В матче 18-го тура Примеры против «Гранады» (4:0) нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 48-й гол со штрафного в карьере. Он опередил по показателю форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    У португальца только 47 голов со штрафных за всю карьеру.

    • Месси – первый игрок в истории Примеры с 10+ голами в 15 сезонах подряд.
    • Месси лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
    • «Барселона» идет в таблице 3-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2637

      absent32 36 минут назад

      а есть статистика по катаю по полю?) типа игрок N опередил Неймара на три метра по покатушкам по полю))) конечно ни как с голами не связано, но постоянно всплывает новость о том или ином соперничестве и это как то утомляет. а это хоть какое то разнообразие

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