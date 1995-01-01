Месси опередил Роналду по голам со штрафных

а есть статистика по катаю по полю?) типа игрок N опередил Неймара на три метра по покатушкам по полю))) конечно ни как с голами не связано, но постоянно всплывает новость о том или ином соперничестве и это как то утомляет. а это хоть какое то разнообразие
В матче 18-го тура Примеры против «Гранады» (4:0) нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 48-й гол со штрафного в карьере. Он опередил по показателю форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
У португальца только 47 голов со штрафных за всю карьеру.
- Месси – первый игрок в истории Примеры с 10+ голами в 15 сезонах подряд.
- Месси лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
- «Барселона» идет в таблице 3-й.