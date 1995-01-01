Месси опередил Роналду по голам со штрафных

В матче 18-го тура Примеры против «Гранады» (4:0) нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 48-й гол со штрафного в карьере. Он опередил по показателю форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

У португальца только 47 голов со штрафных за всю карьеру.