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  • Журналист Конур: «Тоттенхэм» вступил в переговоры по Перишичу»

Журналист Конур: «Тоттенхэм» вступил в переговоры по Перишичу»

8 января 2021, 21:15

Новым клубом полузащитника Ивана Перишича может стать «Тоттенхэм». Переговоры уже идут.

«Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Интером» по Перишичу. В Милане хотят, чтобы футболист ушел в аренду с опцией выкупа», – написал журналист Экрем Конур.

  • 31-летний футболист стоит 10 миллионов евро.
  • В сезоне Серии А Перишич провел 15 матчей, забил гол, сделал 3 результативные передачи.
  • Перишич брал Лигу чемпионов.

Источник: твиттер Экрема Конура

Турецкий спортивный журналист, дает трансферные новости. Аудитория в твиттере - более 82,8 тысячи подписчиков.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Тоттенхэм Перишич Иван
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