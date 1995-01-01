Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    Журналист Конур: «Тоттенхэм» вступил в переговоры по Перишичу»

    Новым клубом полузащитника Ивана Перишича может стать «Тоттенхэм». Переговоры уже идут.

    «Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Интером» по Перишичу. В Милане хотят, чтобы футболист ушел в аренду с опцией выкупа», – написал журналист Экрем Конур.

    • 31-летний футболист стоит 10 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А Перишич провел 15 матчей, забил гол, сделал 3 результативные передачи.
    • Перишич брал Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Экрема Конура

    Турецкий спортивный журналист, дает трансферные новости. Аудитория в твиттере - более 82,8 тысячи подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81873
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru