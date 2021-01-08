Журналист Конур: «Тоттенхэм» вступил в переговоры по Перишичу»

Новым клубом полузащитника Ивана Перишича может стать «Тоттенхэм». Переговоры уже идут.

«Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Интером» по Перишичу. В Милане хотят, чтобы футболист ушел в аренду с опцией выкупа», – написал журналист Экрем Конур.