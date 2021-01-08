Журналист Конур: «Тоттенхэм» вступил в переговоры по Перишичу»

Новым клубом полузащитника Ивана Перишича может стать «Тоттенхэм». Переговоры уже идут.
«Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Интером» по Перишичу. В Милане хотят, чтобы футболист ушел в аренду с опцией выкупа», – написал журналист Экрем Конур.
- 31-летний футболист стоит 10 миллионов евро.
- В сезоне Серии А Перишич провел 15 матчей, забил гол, сделал 3 результативные передачи.
- Перишич брал Лигу чемпионов.
Источник: твиттер Экрема Конура
Турецкий спортивный журналист, дает трансферные новости. Аудитория в твиттере - более 82,8 тысячи подписчиков.