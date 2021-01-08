Азар: «Хотел бы левую ногу Месси, жажду Роналду забивать и класс Зидана»

Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, что хотел бы перенять у форварда «Барселоны» Лионеля Месси, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

«Хотел бы, чтобы от Месси мне досталась его левая нога, от Роналду – жажда побеждать и забивать голы, от Зидана – его класс. Хотя, у меня он и так есть, не правда ли? Но у него больше опыта», – цитирует Азара Marca.

Контракт Азара с «Реалом» истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне игрок провел восемь матчей и забил два гола.

Азар: «Если травмы продолжатся, я не буду играть до 35 лет»