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    Азар: «Хотел бы левую ногу Месси, жажду Роналду забивать и класс Зидана»

    Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал, что хотел бы перенять у форварда «Барселоны» Лионеля Месси, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

    «Хотел бы, чтобы от Месси мне досталась его левая нога, от Роналду – жажда побеждать и забивать голы, от Зидана – его класс. Хотя, у меня он и так есть, не правда ли? Но у него больше опыта», – цитирует Азара Marca.

    • Контракт Азара с «Реалом» истекает в июне 2024 года.
    • В текущем сезоне игрок провел восемь матчей и забил два гола.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      55together 33 минуты назад

      иди в челси, дои абрамчика

      0
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      Рейтинг: +157

      55together 34 минуты назад

      Покури еще, может еще чего захочешь, а то и поимеешь...

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      Рейтинг: +3387

      solodealer 36 минут назад

      Эдер, а что бы ты взял в руку от Зюбы?)))

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      Рейтинг: +11926

      KLIM777 1 час назад

      заканчивай карьеру, мудачина.

      0
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      Рейтинг: +955

      Maxi_7 3 часа назад

      ... говорил Азар, сидя в гостях у бабушки...
      - еще пирожок, Эденчик?
      - бабуля... только ты одна знаешь чего я хочу в этой жизни по-настоящему...

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