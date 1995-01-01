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    Беленов – лучший игрок «Уфы» в первой части сезона

    Болельщики «Уфы» выбрали лучшего футболиста команды по итогам первой части сезона-2020/21.

    Этого звания удостоился вратарь Александр Беленов, чью кандидатуру поддержали 68 процентов голосовавших.

    Второе место в опросе занял нападающий Комнен Андрич (20,1%), третье – защитник Олег Данченко (5,83%), четвертое – хавбек Владислав Камилов (5,67%).

    В текущем сезоне Беленов провел за «Уфу» 20 матчей и пропустил 31 гол.

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    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      Жентус 50 минут назад

      Беленов вообще отличный вратарь. Удивительно, что у него так и не сложилось в топ клубах и сборной. Он достоин большего. А условный Кержаков явно меньшего... Такая посредственность и в воротах чемпиона страны.

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