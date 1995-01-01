Беленов – лучший игрок «Уфы» в первой части сезона

Беленов вообще отличный вратарь. Удивительно, что у него так и не сложилось в топ клубах и сборной. Он достоин большего. А условный Кержаков явно меньшего... Такая посредственность и в воротах чемпиона страны.
Болельщики «Уфы» выбрали лучшего футболиста команды по итогам первой части сезона-2020/21.
Этого звания удостоился вратарь Александр Беленов, чью кандидатуру поддержали 68 процентов голосовавших.
Второе место в опросе занял нападающий Комнен Андрич (20,1%), третье – защитник Олег Данченко (5,83%), четвертое – хавбек Владислав Камилов (5,67%).
В текущем сезоне Беленов провел за «Уфу» 20 матчей и пропустил 31 гол.