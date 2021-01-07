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Осипенко: «Карпин – топ. И как тренер, и как человек»

7 января 2021, 15:10
5

Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Валерию Карпину.

– Главные черты Карпина-тренера?

– Он просто топ-тренер. Не знаю, как это словами описать, надо просто поработать с ним, чтобы понять это. Спросите у любого футболиста в «Ростове», вам скажут, что Карпин — топ. И как тренер, и как человек.

– Какой-то особенный разговор с ним запомнился?

– Помню, играли с «Локо», проиграли дома 1:3. У них вообще моментов не было, но мы пропустили три, были ошибки. Я пытался сохранить мяч, скидывал в центре, думал, раз попал в такую команду, на другой уровень, то, как и в «Тамбове», не надо просто играть, а старался соответствовать.

Потом Карпин подозвал: «Знаешь, что тебе не хватает?» – «Да всего не хватает». – «Нет, ты же защитник, вот и играй просто. Вот и все. Сам увидишь, как все изменится». И действительно после этого мяч из штрафной просто куда-нибудь в аут ударял. И с того момента у меня статистика и все показатели (отборы, выносы и так далее) резко скакнули в качестве.

– У Карпина яркий юмор. Над вами подшучивает?

– По поводу меня особо нет ничего. Он с Байрамяном всегда шутит, что, если тот не забьет сколько-то голов, то должен будет волосы покрасить. По-моему, ему одна игра осталась – в ней нужно либо забить, либо голевой пас отдать. Если не сделает этого, то волосы красит.

  • В этом сезоне Осипенко провел 18 матчей и сделал один ассист.
  • «Ростов» занимает пятое место в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Осипенко Максим Карпин Валерий
Комментарии (5)
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derrik2000
1610023089
"Спросите у любого футболиста в «Ростове», вам скажут, что Карпин — топ." Футболисты Баварии, Реала, Барселоны МСити, Милана и пр. будут с футболистами Ростова категорически не согласны. ))))))) А так-то, если отбросить эту словесную шелуху, что, мол Карпин - топ тренер, то - ДА. Карпин хороший тренер в российских командах, где руководство клуба ставит цель не выиграть что-то там, а зарабатывать на продаже игроков: игра Ростова помогает увидеть всем, что на самом деле представляет тот или иной футболёр команды. Желаю Карпину ещё лет десять УСПЕШНО ДЛЯ КОМАНДЫ И КЛУБА тренировать в Ростове на Дону!
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DOCTOR PENALTY
1610031495
А вот про Тедеско такое вряд ли кто-то скажет. (
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Жентус
1610045000
Карпин развитие свое остановил. Валере давно надо валить из Ростова в Европу за второй попыткой. Иначе он так и останется тренером средненьких команд и его главным достижением останется карьера тренера в Спартаке. А жаль, ведь тренер то он довольно неплохой. Характер, правда, сложный. Очень уж больно не понравилась его отмазка после поражения от Маккаби. Все-таки это его тренерская ошибка была.
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