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    Осипенко: «Карпин – топ. И как тренер, и как человек»

    Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Валерию Карпину.

    – Главные черты Карпина-тренера?

    – Он просто топ-тренер. Не знаю, как это словами описать, надо просто поработать с ним, чтобы понять это. Спросите у любого футболиста в «Ростове», вам скажут, что Карпин — топ. И как тренер, и как человек.

    – Какой-то особенный разговор с ним запомнился?

    – Помню, играли с «Локо», проиграли дома 1:3. У них вообще моментов не было, но мы пропустили три, были ошибки. Я пытался сохранить мяч, скидывал в центре, думал, раз попал в такую команду, на другой уровень, то, как и в «Тамбове», не надо просто играть, а старался соответствовать.

    Потом Карпин подозвал: «Знаешь, что тебе не хватает?» – «Да всего не хватает». – «Нет, ты же защитник, вот и играй просто. Вот и все. Сам увидишь, как все изменится». И действительно после этого мяч из штрафной просто куда-нибудь в аут ударял. И с того момента у меня статистика и все показатели (отборы, выносы и так далее) резко скакнули в качестве.

    – У Карпина яркий юмор. Над вами подшучивает?

    – По поводу меня особо нет ничего. Он с Байрамяном всегда шутит, что, если тот не забьет сколько-то голов, то должен будет волосы покрасить. По-моему, ему одна игра осталась – в ней нужно либо забить, либо голевой пас отдать. Если не сделает этого, то волосы красит.

    • В этом сезоне Осипенко провел 18 матчей и сделал один ассист.
    • «Ростов» занимает пятое место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13733

      derrik2000 1 час назад

      "Спросите у любого футболиста в «Ростове», вам скажут, что Карпин — топ."


      Футболисты Баварии, Реала, Барселоны МСити, Милана и пр. будут с футболистами Ростова категорически не согласны.
      )))))))

      А так-то, если отбросить эту словесную шелуху, что, мол Карпин - топ тренер, то - ДА.
      Карпин хороший тренер в российских командах, где руководство клуба ставит цель не выиграть что-то там, а зарабатывать на продаже игроков: игра Ростова помогает увидеть всем, что на самом деле представляет тот или иной футболёр команды.
      Желаю Карпину ещё лет десять УСПЕШНО ДЛЯ КОМАНДЫ И КЛУБА тренировать в Ростове на Дону!

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