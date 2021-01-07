Осипенко: «Карпин – топ. И как тренер, и как человек»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Валерию Карпину.

– Главные черты Карпина-тренера?

– Он просто топ-тренер. Не знаю, как это словами описать, надо просто поработать с ним, чтобы понять это. Спросите у любого футболиста в «Ростове», вам скажут, что Карпин — топ. И как тренер, и как человек.

– Какой-то особенный разговор с ним запомнился?

– Помню, играли с «Локо», проиграли дома 1:3. У них вообще моментов не было, но мы пропустили три, были ошибки. Я пытался сохранить мяч, скидывал в центре, думал, раз попал в такую команду, на другой уровень, то, как и в «Тамбове», не надо просто играть, а старался соответствовать.

Потом Карпин подозвал: «Знаешь, что тебе не хватает?» – «Да всего не хватает». – «Нет, ты же защитник, вот и играй просто. Вот и все. Сам увидишь, как все изменится». И действительно после этого мяч из штрафной просто куда-нибудь в аут ударял. И с того момента у меня статистика и все показатели (отборы, выносы и так далее) резко скакнули в качестве.

– У Карпина яркий юмор. Над вами подшучивает?

– По поводу меня особо нет ничего. Он с Байрамяном всегда шутит, что, если тот не забьет сколько-то голов, то должен будет волосы покрасить. По-моему, ему одна игра осталась – в ней нужно либо забить, либо голевой пас отдать. Если не сделает этого, то волосы красит.