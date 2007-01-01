Защитник «Ростова» Осипенко: «Мысли о сборной есть, но раз не вызывают – значит, еще не готов»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился мыслями о своих перспективах попасть в сборную России.

– О сборной есть мысли?

– Есть, но раз не вызывают, то не вызывают. Значит, еще не готов. Конечно, попасть в сборную – мечта любого футболиста. Если буду играть так же, думаю, когда-нибудь позовут.