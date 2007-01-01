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    Защитник «Ростова» Осипенко: «Мысли о сборной есть, но раз не вызывают – значит, еще не готов»

    Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился мыслями о своих перспективах попасть в сборную России.

    – О сборной есть мысли?

    – Есть, но раз не вызывают, то не вызывают. Значит, еще не готов. Конечно, попасть в сборную – мечта любого футболиста. Если буду играть так же, думаю, когда-нибудь позовут.

    • 26-летний Осипенко выступает за «Ростов» с января 2020 года.
    • За год он провел 28 матчей и сделал один ассист.
    • Футболист играет в центре обороны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +494

      Николай71 32 минуты назад

      Хороший защитник, зря Спартак Москва не покупает его. Он и Жиго были бы хорошими ЦЗ!!!

      0
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      Рейтинг: +2923

      Axe111 1 час назад

      Да нет,там просто псевдо тренеришка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      У усатого опять играть будут сбитые летчики

      1
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      Рейтинг: +6045

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Отличный защитник ! Он очень нужен Спартаку в пару с Жиго !

      1
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      Рейтинг: +494

      Николай71 > САДЫЧОК 35 минут назад

      Да это было бы хорошим вариантом для Спартака.

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