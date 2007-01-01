Защитник «Ростова» Осипенко: «Мысли о сборной есть, но раз не вызывают – значит, еще не готов»

Хороший защитник, зря Спартак Москва не покупает его. Он и Жиго были бы хорошими ЦЗ!!!
Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился мыслями о своих перспективах попасть в сборную России.
– О сборной есть мысли?
– Есть, но раз не вызывают, то не вызывают. Значит, еще не готов. Конечно, попасть в сборную – мечта любого футболиста. Если буду играть так же, думаю, когда-нибудь позовут.
- 26-летний Осипенко выступает за «Ростов» с января 2020 года.
- За год он провел 28 матчей и сделал один ассист.
- Футболист играет в центре обороны.