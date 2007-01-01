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    Впервые с февраля 2019 года гол Месси принeс «Барселоне» победу в матче Примеры

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в перенесенном матче второго тура Примеры против «Атлетика» (3:2).

    Как сообщает Mister Chip, гол 33-летнего форварда принес три очка каталонской команде в игре чемпионата впервые за почти два года.

    23 февраля 2019 года аргентинец оформил хет-трик в гостевом поединке с «Севильей» (4:2).

    Всего же Месси забил 452 мяча в Примере, что принесло «Барсе» 212 очков – это рекорд турнира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mister Chip

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    Сегодня, 09:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +186

      Октавиус 46 минут назад

      Да уж, очередное подтверждение, что когда-то он был очень хорош, но сейчас это больше про пиар и былые заслуги

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