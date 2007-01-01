Впервые с февраля 2019 года гол Месси принeс «Барселоне» победу в матче Примеры

Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в перенесенном матче второго тура Примеры против «Атлетика» (3:2).

Как сообщает Mister Chip, гол 33-летнего форварда принес три очка каталонской команде в игре чемпионата впервые за почти два года.

23 февраля 2019 года аргентинец оформил хет-трик в гостевом поединке с «Севильей» (4:2).

Всего же Месси забил 452 мяча в Примере, что принесло «Барсе» 212 очков – это рекорд турнира.