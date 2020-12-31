«Царь вернулся». Головин впервые с 30 августа попал в заявку «Монако»

Сначала подумал, что новость про Александра Мостового.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 18-го тура Лиги 1 с «Лорьяном».
Футболист не играл с 30 августа. Хавбек восстанавливался после надрыва мышцы задней поверхности бедра.
«Царь вернулся в команду», – описал возвращение Головина в заявку команды твиттер «Монако».
- Матч «Монако» – «Лорьян» состоится в среду, 6 января.
#Golovin dans le groupe #FCLASM pic.twitter.com/uowog62Gam— AS Monaco (@AS_Monaco) January 5, 2021