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    «Царь вернулся». Головин впервые с 30 августа попал в заявку «Монако»

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 18-го тура Лиги 1 с «Лорьяном».

    Футболист не играл с 30 августа. Хавбек восстанавливался после надрыва мышцы задней поверхности бедра.

    «Царь вернулся в команду», – описал возвращение Головина в заявку команды твиттер «Монако».

    • Матч «Монако» – «Лорьян» состоится в среду, 6 января.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Монако»

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    05.01.2021 22:45
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