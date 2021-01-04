«Реал» может заменить Рамоса защитником «Вильярреала» Торресом

«Реал» изучает варианты усиления центра обороны в связи с возможным уходом из клуба Серхио Рамоса.

Контракт капитана мадридцев истекает в июне 2021 года, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

По информации COPE, один из кандидатов в шорт-листе «Реала» – защитник «Вильярреала» Пау Торрес.

Цена 23-летнего футболиста – 50 миллионов евро, однако столичный клуб рассчитывает купить его вдвое дешевле.