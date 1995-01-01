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    АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях победил «Челси»

    В матче 17-го тура чемпионата Англии «Челси» дома уступил «Манчестер Сити» – 1:3.

    Команда Хосепа Гвардиолы забила три гола в первом тайме. Лондонцы во второй половине встречи ответили лишь одним забитым мячом.

    «Сити» набрал 29 очков и поднялся на пятое место. «Челси» идет восьмым (26 очков).

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Челси – Манчестер Сити – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Гюндоган, 18; 0:2 – Фоден, 21; 0:3 – Де Брюйне, 34; 1:3 – Хадсон-Одои, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +81776

      zigbert 1 час назад

      Трудные времена настали для Челси. Для Лэмпарда стоит непростая задача улучшить результат.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4717

      dinar7777dinar 1 час назад

      интересно как долго будет терпеть роман аркадьевич этого физрука лэмпарда?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11053

      Skull_Boy 1 час назад

      Лэмпард на выход

      2
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    • ...
      Рейтинг: +979

      O-Z 1 час назад

      Жаль Фрэнка. Не получается у него. Но пора что то менять. Челси становится середняком АПЛ.

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