АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях победил «Челси»

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Челси» дома уступил «Манчестер Сити» – 1:3.

Команда Хосепа Гвардиолы забила три гола в первом тайме. Лондонцы во второй половине встречи ответили лишь одним забитым мячом.

«Сити» набрал 29 очков и поднялся на пятое место. «Челси» идет восьмым (26 очков).

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Челси – Манчестер Сити – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Гюндоган, 18; 0:2 – Фоден, 21; 0:3 – Де Брюйне, 34; 1:3 – Хадсон-Одои, 90+2.

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