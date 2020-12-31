У форварда «Наполи» Осимхена выявлен коронавирус

по статистике не сильная потеря, а игроку здоровья и скорей вернуться на поле
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирус.
Клуб сообщил, что нигериец заразился COVID-19 во время рождественских каникул, находясь за границей.
После возвращения в расположение клуба футболист не контактировал с другими игроками.
- Прошлым летом «Наполи» купил Осимхена за 70 миллионов евро, что стало рекордным трансфером в истории неаполитанцев.
- В текущем сезоне форвард забил два гола и сделал один ассист в восьми матчах.