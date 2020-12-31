У форварда «Наполи» Осимхена выявлен коронавирус

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирус.

Клуб сообщил, что нигериец заразился COVID-19 во время рождественских каникул, находясь за границей.

После возвращения в расположение клуба футболист не контактировал с другими игроками.