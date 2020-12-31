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    У форварда «Наполи» Осимхена выявлен коронавирус

    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирус.

    Клуб сообщил, что нигериец заразился COVID-19 во время рождественских каникул, находясь за границей.

    После возвращения в расположение клуба футболист не контактировал с другими игроками.

    • Прошлым летом «Наполи» купил Осимхена за 70 миллионов евро, что стало рекордным трансфером в истории неаполитанцев.
    • В текущем сезоне форвард забил два гола и сделал один ассист в восьми матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Наполи»

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5557

      серега кашин 28 минут назад

      по статистике не сильная потеря, а игроку здоровья и скорей вернуться на поле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41532

      MaxRnD 1 час назад

      Да лишь бы не триппер

      1
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