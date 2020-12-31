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    Кокорин сфотографировался в кроссовках стоимостью более миллиона рублей

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поздравил подписчиков своего инстаграма с Новым годом. Он выложил фото с сыном. Кадр доступен ниже. Стоимость кроссовок форварда – от 1,2 до 2,8 миллиона рублей.

    «Всех с Новым 2021 годом. Будьте здоровы», – написал Кокорин.

    • Игрок вскоре может вернуться в «Сочи».
    • По информации «РБ-Спорт», «Спартак» готов продать 29-летнего футболиста в другой российский клуб за 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Кокорин ни разу не забил с игры.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии29
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      Рейтинг: +7195

      Hektor 84 7 минут назад

      Та пох всем на стоимость его кроссовок! Лучше бы в футбол играть научился. А то 30 лет, ни медалей ни трофеев. По его статистике и не понять, а нападающий ли он? А на протяжении всей карьеры скандал за скандалом! Так и остался в подающих надежды. Вон Левандовски фоткается в кровати с кучей командных и личных трофеев, а это дитя лимита в кроссовках вроде как за лям, а на самом деле возможно в подделке тысяч за 5 рублей))) Вот и разница между нашими кривоножками и профессиональными футболистами.

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      Рейтинг: +19650

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вот прямо в этих тапках и валил бы ты из Спартака!

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      Рейтинг: +2180

      baden69 1 час назад

      Всем по... на его доходы и развод хозяев клубов, которые готовы платить ему деньги, которые он не заслуживает. Плохо, что к 30 годам он не знает что такое этикет и что со смокингом кроссовки ни за 500 руб, ни за 1,5 - 2 млн. не надевают. Чему он может научить своего сына???...

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      Рейтинг: +2468

      Masteralex 1 час назад

      кроссовки как символ того, как круто Спартак обосрался с его подписанием, вытащили его из Сочи, навалил несколько лямов бабла, а он показывает полный ноль в перемешку с травмами, что было видно ещё в Сочи. где он забил половину своих голов молодёжке Ростова :)

      а смотрятся и правда как гавно при смокинге, к таких гавнодавам надо модные шаровары, в которые семеро насрали, а один носит, 10к красная цена им, а остальные лямы это понты от бренда наверное

      1
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      Рейтинг: -194

      diamondfan 2 часа назад

      Продажная СВИНЬЯ!

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      Рейтинг: -1962

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Дамы и господа...Мы новый год начнем с обсуждения кроссовок Кокорина ? А в это время в АПЛ реально играют в футбол...Там даже голы забивают )))

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      Рейтинг: -1962

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Веселое начало нового года.Все обсуждают кроссовки Кокорина.)))

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      Рейтинг: +218

      alarm2 3 часа назад

      э, и чё? зарплата за 1-2 дня.

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      Рейтинг: +6854

      NewLife 3 часа назад

      Кроссовки при смокинге и бабочке - только обкуренные на фрик вечеринках так одеваются. Для соответствия фрик стилю лучше было обуться в тапочки от фабрики "Скороход". И получить консультацию от Урунова))

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      Рейтинг: +10498

      JTherry > NewLife 2 часа назад

      смокинг и бабочка - ничто, кроссовки "O'ston" - ффсее!!!))

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      Рейтинг: +12

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 3 часа назад

      Ну а че и нет?
      У бомжей денег заработал на всю жизнь,можно и кеды покупать по ляму.

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