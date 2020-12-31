Кокорин сфотографировался в кроссовках стоимостью более миллиона рублей

Та пох всем на стоимость его кроссовок! Лучше бы в футбол играть научился. А то 30 лет, ни медалей ни трофеев. По его статистике и не понять, а нападающий ли он? А на протяжении всей карьеры скандал за скандалом! Так и остался в подающих надежды. Вон Левандовски фоткается в кровати с кучей командных и личных трофеев, а это дитя лимита в кроссовках вроде как за лям, а на самом деле возможно в подделке тысяч за 5 рублей))) Вот и разница между нашими кривоножками и профессиональными футболистами.
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поздравил подписчиков своего инстаграма с Новым годом. Он выложил фото с сыном. Кадр доступен ниже. Стоимость кроссовок форварда – от 1,2 до 2,8 миллиона рублей.
«Всех с Новым 2021 годом. Будьте здоровы», – написал Кокорин.
- Игрок вскоре может вернуться в «Сочи».
- По информации «РБ-Спорт», «Спартак» готов продать 29-летнего футболиста в другой российский клуб за 5 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ Кокорин ни разу не забил с игры.