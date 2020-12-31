Кокорин сфотографировался в кроссовках стоимостью более миллиона рублей

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поздравил подписчиков своего инстаграма с Новым годом. Он выложил фото с сыном. Кадр доступен ниже. Стоимость кроссовок форварда – от 1,2 до 2,8 миллиона рублей.

«Всех с Новым 2021 годом. Будьте здоровы», – написал Кокорин.