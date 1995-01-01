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    Впервые за 25 лет «Атлетико» лидирует в Примере к Новому году

    «Атлетико» набрал 35 очков в 14 турах текущего розыгрыша Примеры.

    Команда Диего Симеоне занимает первое место в чемпионате, опережая «Реал» на два балла.

    В последний раз «Атлетико» лидировал в Примере к Новому году 25 лет назад.

    В итоге в сезоне-1995/96 мадридцы стали чемпионами. Симеоне тогда был игроком клуба.

    Симеоне провел 500-й матч в качестве главного тренера «Атлетико»

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    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43871

      portero 1 час назад

      В этом году шанс хороший, две игры в запасе от Реала, так что отрыв надо увеличить и вперед к чемпионству....

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