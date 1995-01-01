Впервые за 25 лет «Атлетико» лидирует в Примере к Новому году

«Атлетико» набрал 35 очков в 14 турах текущего розыгрыша Примеры.

Команда Диего Симеоне занимает первое место в чемпионате, опережая «Реал» на два балла.

В последний раз «Атлетико» лидировал в Примере к Новому году 25 лет назад.

В итоге в сезоне-1995/96 мадридцы стали чемпионами. Симеоне тогда был игроком клуба.

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