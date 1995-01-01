Суарес повторил рекорд Фалькао в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил победный мяч в матче 16-го тура Примеры против «Хетафе» (1:0).

Таким образом, уругваец отличился восемь раз в 11 первых играх чемпионата в составе мадридской команды.

Как сообщает Opta, это повторение рекорда для новичков «Атлетико» в 21-м веке.

Суарес повторил достижение колумбийца Радамеля Фалькао, который также забил восемь голов в 11 первых матчах Примеры в 2011 году.