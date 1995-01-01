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    Суарес повторил рекорд Фалькао в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Луис Суарес забил победный мяч в матче 16-го тура Примеры против «Хетафе» (1:0).

    Таким образом, уругваец отличился восемь раз в 11 первых играх чемпионата в составе мадридской команды.

    Как сообщает Opta, это повторение рекорда для новичков «Атлетико» в 21-м веке.

    Суарес повторил достижение колумбийца Радамеля Фалькао, который также забил восемь голов в 11 первых матчах Примеры в 2011 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43871

      portero 1 час назад

      У Симеоне все играют, не будешь играть на лавку или на выход. Не зря ему больше всех платят среди тренеров...

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