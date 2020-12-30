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  • Джикия – о «Спартаке» в еврокубках: «Хочется показать в Европе, на что мы способны»

Джикия – о «Спартаке» в еврокубках: «Хочется показать в Европе, на что мы способны»

30 декабря 2020, 20:48
44

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре российских клубов в еврокубках.

— Судя по выступлению наших клубов в Европе, мы шагаем назад, когда все бегут вперед. В чем проблема российского футбола?

— Ну, наверное, не назад шагаем, а на месте топчемся. Самое главное всегда — результат. Выйди кто-то из наших команд из группы, говорили бы иначе. Играя за сборную, вижу, как готовы европейские футболисты.

Думаю, там требования в клубах просто серьезнее. В сборных-то какие требования? Там только восстановиться и сыграть. Если в клубах игроку ничего не говорят, он считает себя лучшим в команде, а потом выходит на международный уровень, то там сразу все видно.

— «Спартак» с большой долей вероятности попадет в еврокубки по итогам сезона. Нет опасений, что команду там ждет такой же позор, как и все наши клубы в нынешнем розыгрыше ЛЧ и ЛЕ?

— Не стал бы сравнивать нас с другими командами. Недавно сидели с нашими тренерами — аналитиками и другими — и смотрели статистику. И, возвращаясь к сравнению РПЛ с Европой, мы не топчемся на месте.

Если брать наши показатели с момента прихода Доменико и по сегодняшний день, разница очевидна. Не буду загадывать, как пройдет этот сезон, но хотелось бы довести его и получить некий итог работы.

А потом в Европе посмотреть и показать, на что мы способны. Мы уже два сезона не выступали на групповой стадии.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (44)
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mamba9090909
1609350957
Вы себя уже показали.)) Особенно в последних трёх сезонах. А в этом сезоне, вас туда вообще не пустили.))
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slavа0508
1609351634
Георгий сначала РПЛ покажите,а то игры вообще нет половина очков чисто на везение,,,а перестало фартить и последние 7 матчей только 2 победы,,,,
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Валерий2705
1609353316
Клоунов в российском футболе хватает, но каждое интервью Джикии, это потеха. Что вы можете показать в Европе, если Зенит, который обосрался в ЛЧ так, что до сих пор по ляхам стекает, меньше чем через месяц, после позорного поражения от Брюгге, **** вас в одну калитку... Что вы можете показать, не имея опорной зоны? Что в Европе можешь, конкретно, ты показать, когда сербы весело скачут в штрафной, вколачивая мячи в ворота, а ты стоишь на полусогнутых даже не выпрыгивая, обоссавшись. Весь твой показатель, это с.ка паспорт, детёныш лимита.
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Kollljan
1609355115
Не нужно ругаться. Ни к чему это. Спартак по результатам сезона в еврокубки не попадёт.
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romario95
1609356064
Спартак уже показал на что способен, когда пришел Ливерпуль с 7 голами
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Dr.Metal
1609356842
Все уже показали и клубы и сборная
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_Marqella_
1609357925
С большой долей вероятности Спартак попадёт в еврокубки....ну такое, с такой игрой есть большая доля вероятности,что Спартак не попадёт в еврокубки...зачем им это...Со следующего сезона придёт другой тренер и будет строить новую команду....Спартак и Еврокубки вещи не совместимые...
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САДЫЧОК
1609392331
Джикия , свою статистику посмотри -Ни игры головой , Ни отбора , ни перехвата , нет паса , медленный , постоянно бросает свою позицию ! Как , это Чудо Вообще в Спартак попало ?!
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bzfar
1609413584
Ну, Жора, на данный момент, скажем честно, вы мало на что способны( Посмотрим весной
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zigbert
1609417802
Возникает вопрос :"а почему там требования в клубах серьезнее?" И что мешает в наших клубах создать такую же обстановку?
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