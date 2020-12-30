Джикия – о «Спартаке» в еврокубках: «Хочется показать в Европе, на что мы способны»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре российских клубов в еврокубках.

— Судя по выступлению наших клубов в Европе, мы шагаем назад, когда все бегут вперед. В чем проблема российского футбола?

— Ну, наверное, не назад шагаем, а на месте топчемся. Самое главное всегда — результат. Выйди кто-то из наших команд из группы, говорили бы иначе. Играя за сборную, вижу, как готовы европейские футболисты.

Думаю, там требования в клубах просто серьезнее. В сборных-то какие требования? Там только восстановиться и сыграть. Если в клубах игроку ничего не говорят, он считает себя лучшим в команде, а потом выходит на международный уровень, то там сразу все видно.

— «Спартак» с большой долей вероятности попадет в еврокубки по итогам сезона. Нет опасений, что команду там ждет такой же позор, как и все наши клубы в нынешнем розыгрыше ЛЧ и ЛЕ?

— Не стал бы сравнивать нас с другими командами. Недавно сидели с нашими тренерами — аналитиками и другими — и смотрели статистику. И, возвращаясь к сравнению РПЛ с Европой, мы не топчемся на месте.

Если брать наши показатели с момента прихода Доменико и по сегодняшний день, разница очевидна. Не буду загадывать, как пройдет этот сезон, но хотелось бы довести его и получить некий итог работы.

А потом в Европе посмотреть и показать, на что мы способны. Мы уже два сезона не выступали на групповой стадии.

Джикия: «Тяжело было поверить в слова Тедеско о нежелании продлевать контракт со «Спартаком»

Джикия: «Черчесов сказал о золотом запасе и чае, чтобы игрок сделал определенные выводы»