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    Джикия – о «Спартаке» в еврокубках: «Хочется показать в Европе, на что мы способны»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре российских клубов в еврокубках.

    — Судя по выступлению наших клубов в Европе, мы шагаем назад, когда все бегут вперед. В чем проблема российского футбола?

    — Ну, наверное, не назад шагаем, а на месте топчемся. Самое главное всегда — результат. Выйди кто-то из наших команд из группы, говорили бы иначе. Играя за сборную, вижу, как готовы европейские футболисты.

    Думаю, там требования в клубах просто серьезнее. В сборных-то какие требования? Там только восстановиться и сыграть. Если в клубах игроку ничего не говорят, он считает себя лучшим в команде, а потом выходит на международный уровень, то там сразу все видно.

    — «Спартак» с большой долей вероятности попадет в еврокубки по итогам сезона. Нет опасений, что команду там ждет такой же позор, как и все наши клубы в нынешнем розыгрыше ЛЧ и ЛЕ?

    — Не стал бы сравнивать нас с другими командами. Недавно сидели с нашими тренерами — аналитиками и другими — и смотрели статистику. И, возвращаясь к сравнению РПЛ с Европой, мы не топчемся на месте.

    Если брать наши показатели с момента прихода Доменико и по сегодняшний день, разница очевидна. Не буду загадывать, как пройдет этот сезон, но хотелось бы довести его и получить некий итог работы.

    А потом в Европе посмотреть и показать, на что мы способны. Мы уже два сезона не выступали на групповой стадии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии41
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      Рейтинг: +845

      Dr.Metal 13 минут назад

      Все уже показали и клубы и сборная

      0
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      Рейтинг: +12644

      alarm 17 минут назад

      свиняки, ваш удел - сидеть на привязи. как сказал широков)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13643

      derrik2000 > alarm 15 минут назад

      О! DDDDD
      Не понял.
      А ХТО же тогда alarm2 ???
      Братан или супруга???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      romario95 26 минут назад

      Спартак уже показал на что способен, когда пришел Ливерпуль с 7 голами

      1
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      ...
      Рейтинг: +4455

      Puddle > romario95 21 минуту назад

      Или в игре с такими, как Легия! Гы-гы-гы!

      1
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      ...
      Рейтинг: -176

      Alex_MI_5 > romario95 11 минут назад

      Лучше 7 от Ливерпуля, чем 5 от Лудогорца. Чья б корова мычала

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2337

      _Marqella_ > Alex_MI_5 7 минут назад

      Ахаха,хорошо подметил...))

      0
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      Рейтинг: +13643

      derrik2000 27 минут назад

      Какой-то псевдопатриотический, если ТАК можно сказать, БРЕД.
      Супероптимистичное без каких либо оснований "бла, бла, бла" для прессы того, кто должен доказывать свою состоятельность на поле ногами, волей и головой, выглядит достаточно смешно да и, как правило, ни к чему хорошему не приводит.
      Тем более все видят, НА ЧТО вы способны, за исключением очень малого числа игроков команды, и в число этих немногих игроков сам Джикия не входит.

      1
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      Рейтинг: +4455

      Puddle 33 минуты назад

      Последнее, что они показали- это опорос на Энфилде! Смотрела вся Европа, и ей было стыдно за Спартак! Хрюшка "ПерсонаЛадаГранта спился с горя похрюкивая, а я приговаривал: Гы-гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +2479

      Kollljan 42 минуты назад

      Не нужно ругаться. Ни к чему это. Спартак по результатам сезона в еврокубки не попадёт.

      -2
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      Рейтинг: +4612

      filosof sparty 46 минут назад

      Пожалуй не стоит с этим спешить! Для начала у нас уверенную игры продемонстрируйте

      1
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      Рейтинг: +352

      De_Frenki 51 минуту назад

      да вы с Зенитом все показали уже...

      1
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      Рейтинг: +19981

      Боцман59rus 53 минуты назад

      Точно курнул))

      2
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      Рейтинг: +1652

      Валерий2705 1 час назад

      Клоунов в российском футболе хватает, но каждое интервью Джикии, это потеха. Что вы можете показать в Европе, если Зенит, который обосрался в ЛЧ так, что до сих пор по ляхам стекает, меньше чем через месяц, после позорного поражения от Брюгге, **** вас в одну калитку... Что вы можете показать, не имея опорной зоны? Что в Европе можешь, конкретно, ты показать, когда сербы весело скачут в штрафной, вколачивая мячи в ворота, а ты стоишь на полусогнутых даже не выпрыгивая, обоссавшись. Весь твой показатель, это с.ка паспорт, детёныш лимита.

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      Рейтинг: +10463

      Persona_non_Grata > Валерий2705 33 минуты назад

      Время еще есть , очень надеюсь , что не пропадет даром и будет усиление , а иначе туда и выходить не стоит , да мы вряд ли и выйдем .

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      Рейтинг: +4455

      Puddle > Persona_non_Grata 29 минут назад

      Конечно не стоит: там есть Ливерпуль, Бавария, Интер и Реал! Гы-гы-гы! Ну или "сент галлен", "Легия" или "ПАОК"! Гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +10463

      Persona_non_Grata > Puddle 28 минут назад

      Да да - лучше над вашим позором поржем )))

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