Джикия: «Тяжело было поверить в слова Тедеско о нежелании продлевать контракт со «Спартаком»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о реакции на пресс-конференцию главного тренера Доменико Тедеско после последнего матча с «Зенитом» (1:3). Немец сказал, что решил не продлевать истекающий летом контракт.
«Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить — в слова, которые он говорил. Еще и результат игры был неудовлетворительным... На следующий день состоялось общее собрание команды, там еще раз об этом поговорили. Тогда уже и начали думать, что будет дальше», – сообщил Джикия.
- «Спартак» заверил, что Тедеско доработает контракт до конца – до лета.
- Команда идет в РПЛ 3-й.
- 2021 год начнется для «Спартака» матчем 1/8 финала Кубка России против «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»