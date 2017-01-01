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    Джикия: «Тяжело было поверить в слова Тедеско о нежелании продлевать контракт со «Спартаком»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о реакции на пресс-конференцию главного тренера Доменико Тедеско после последнего матча с «Зенитом» (1:3). Немец сказал, что решил не продлевать истекающий летом контракт.

    «Конечно, об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить — в слова, которые он говорил. Еще и результат игры был неудовлетворительным... На следующий день состоялось общее собрание команды, там еще раз об этом поговорили. Тогда уже и начали думать, что будет дальше», – сообщил Джикия.

    • «Спартак» заверил, что Тедеско доработает контракт до конца – до лета.
    • Команда идет в РПЛ 3-й.
    • 2021 год начнется для «Спартака» матчем 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6836

      NewLife 51 минуту назад

      А дальше будет то, что новый тренер может посадить тебя на лавку.

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      Рейтинг: +7624

      Литейный4 56 минут назад

      Одним физруком больше, одним меньше. Гыгыгы

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      Рейтинг: -1386

      net zenit1967 > Литейный4 16 минут назад

      СТЕПАН УБЕРИ СВОЕГО ПУДЕЛЯ ВОН!

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      Рейтинг: +4451

      Puddle 1 час назад

      На собрании они вряд ли говорили. Только хрюкали и визжали. Некоторые даже кукарекали! Гы-гы-гы

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