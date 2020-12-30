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    ЦСКА снял пародию на «Операцию Ы» с Гончаренко и Тикнизяном

    ЦСКА опубликовал очередной новогодний ролик. На этот раз – с отсылкой к фильму «Операция Ы и другие приключения Шурика».

    В нем снялись главный тренер команды Виктор Гончаренко и полузащитник Наир Тикнизян.

    ЦСКА снял новогодний ролик в стиле «Иронии судьбы». Влашич – Ипполит, Кирильчева – Надя

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    Источник: Твиттер ЦСКА

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