ЦСКА снял пародию на «Операцию Ы» с Гончаренко и Тикнизяном

прикольнинько!!!!!!!
ЦСКА опубликовал очередной новогодний ролик. На этот раз – с отсылкой к фильму «Операция Ы и другие приключения Шурика».
В нем снялись главный тренер команды Виктор Гончаренко и полузащитник Наир Тикнизян.
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В новом ремейке легендарной сцены из кинофильма «Операция Ы»: наш главный тренер, вся молодeжь и не только pic.twitter.com/3DLjIbnj2g— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 30, 2020