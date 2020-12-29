ЦСКА опубликовал новогоднее видео «Армейские пленники» с Березуцким, Васиным, Дивеевым и Карповым

ЦСКА в твиттере опубликовал новогодний видеоролик, снятый по мотивам отрывка из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Видео называется «Армейские пленники, или Новые приключения Васеньки». В ролике снялись защитники Виктор Васин, Игорь Дивеев и Вадим Карпов и член тренерского штаба ЦСКА Василий Березуцкий.