ЦСКА опубликовал новогоднее видео «Армейские пленники» с Березуцким, Васиным, Дивеевым и Карповым

В чем прикол, не понял!
ЦСКА в твиттере опубликовал новогодний видеоролик, снятый по мотивам отрывка из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
Видео называется «Армейские пленники, или Новые приключения Васеньки». В ролике снялись защитники Виктор Васин, Игорь Дивеев и Вадим Карпов и член тренерского штаба ЦСКА Василий Березуцкий.
Мы продолжаем адаптировать классику советского кино. На очереди – культовый эпизод из известного советского фильма «Кавказская пленница» pic.twitter.com/htU2c9INpi— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 29, 2020