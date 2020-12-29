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    ЦСКА опубликовал новогоднее видео «Армейские пленники» с Березуцким, Васиным, Дивеевым и Карповым

    ЦСКА в твиттере опубликовал новогодний видеоролик, снятый по мотивам отрывка из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

    Видео называется «Армейские пленники, или Новые приключения Васеньки». В ролике снялись защитники Виктор Васин, Игорь Дивеев и Вадим Карпов и член тренерского штаба ЦСКА Василий Березуцкий.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9720

      paracetamol 1 час назад

      В чем прикол, не понял!

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