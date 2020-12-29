Гинер: «У Овчинникова и Онопко закончились контракты. Такова жизнь»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход из клуба тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.

«Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе. У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере. Других изменений не планируется. Сейчас команда находится в отпуске, а 17 января под руководством главного тренера Виктора Гончаренко отправится на сборы в Кампоамор. Задачи прежние – попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России», — цитирует Гинера Bobsoccer.