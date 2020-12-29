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  • Гинер: «У Овчинникова и Онопко закончились контракты. Такова жизнь»

Гинер: «У Овчинникова и Онопко закончились контракты. Такова жизнь»

29 декабря 2020, 15:55
13

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход из клуба тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.

«Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе. У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере. Других изменений не планируется. Сейчас команда находится в отпуске, а 17 января под руководством главного тренера Виктора Гончаренко отправится на сборы в Кампоамор. Задачи прежние – попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России», — цитирует Гинера Bobsoccer.

  • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
  • Онопко работал в московском клубе с 2009 года.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Онопко Виктор Овчинников Сергей Гинер Евгений
Комментарии (13)
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InterMilLano1908
1609249850
задачи стать чемпионом не стоит, видимо уже знают что шинит шампиньоны
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slavа0508
1609251994
Как то неожиданно по Онопко,я уж думал он там пожизненно в помощниках,,11 лет практически в клубе,,
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ALEX ML
1609252227
Рахимича подтянут
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Из Твери Леха
1609253346
Как же так? Если мне память не изменяет, то Онопко эмблему цска целовал?
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PFC CSKA MOSCOW
1609255902
Хм... Витю убирать не планируют По мнению руководства, видимо, виноваты в отвратной игре были Овчинников и Онопко, но никак не главный тренер
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rash1959
1609257150
...ганчар приготовиться.
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zigbert
1609266049
Кардинальное решение. Очень неожиданно.
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maratagliulin
1609270207
"Попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России". Гинер ты о чем и с кем теперь собираешься это сделать? С Витюшкой?
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Павелий
1609282589
Вот так две легенды (Спартака и Локомотива) были вышвырнуты клубом-конкурентом после многолетней довольно успешной работы.
Ответить
Niko
1610194261
Сближение с вэб плохо на вас влияет леннорыч. Такой же циничный и без совестный становишься как и вся эта шобла в верхах. Авторитет заработать очень сложно, а разбазарить всю репутацию можно очень быстро, Газзаев тому хороший пример. Столько сделал в ЦСКА, а теперь стыдно что его имя ассоциируется с любимым клубом
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