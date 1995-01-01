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    Гинер: «У Овчинникова и Онопко закончились контракты. Такова жизнь»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход из клуба тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.

    «Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе. У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере. Других изменений не планируется. Сейчас команда находится в отпуске, а 17 января под руководством главного тренера Виктора Гончаренко отправится на сборы в Кампоамор. Задачи прежние – попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России», — цитирует Гинера Bobsoccer.

    • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
    • Онопко работал в московском клубе с 2009 года.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3458

      InterMilLano1908 33 минуты назад

      задачи стать чемпионом не стоит, видимо уже знают что шинит шампиньоны

      0
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      Рейтинг: +14740

      vladimir-7 43 минуты назад

      Кто их заменит?

      0
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      Рейтинг: +9933

      ilichkadr > vladimir-7 24 минуты назад

      Не велика потеря, свято место пусто не бывает.........

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      Рейтинг: +14740

      vladimir-7 > ilichkadr 11 минут назад

      Оценку деятельности тренеров, лучше всех, могут дать
      только Р.Бабаев и Е.Гинер.

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