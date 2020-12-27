Tuttosport: агент Озила предложил «Ювентусу» арендовать игрока в январе

Эркут Сегют, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, работает над сменой команды для своего клиента во время зимнего трансферного окна.

По информации Tuttosport, представитель немца предложил его услуги «Ювентусу».

Стороны ведут переговоры о полугодичной аренде 32-летнего футболиста, при этом лондонский клуб продолжит платить ему половину зарплаты.