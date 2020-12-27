Tuttosport: агент Озила предложил «Ювентусу» арендовать игрока в январе

Было бы неплохо повторять тандем Озил-Роналду. Все таки Озил мастер последнего паса.
Эркут Сегют, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, работает над сменой команды для своего клиента во время зимнего трансферного окна.
По информации Tuttosport, представитель немца предложил его услуги «Ювентусу».
Стороны ведут переговоры о полугодичной аренде 32-летнего футболиста, при этом лондонский клуб продолжит платить ему половину зарплаты.
- Хавбек не играет с марта.
- За «Арсенал» он выступает с 2013 года.
- На счету Озила 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.