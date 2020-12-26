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    Лэмпард: «Челси» сыграл с «Арсеналом» недостаточно энергично и страстно. Такова жизнь»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после матча 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Единственный гол его команды забил Тэмми Абрахам.

    «Мы заиграли активнее во втором тайме, но было поздно. До перерыва мы создали себе много проблем, были слабы. Мы сыграли недостаточно энергично и страстно.

    Такова жизнь. «Челси» сыграл ниже требуемого уровня. Многое пошло не так», – сказал Лэмпард.

    • «Арсенал» в 2020 году победил во всех домашних матчах АПЛ против команд топ-6.
    • «Арсенал» 7 раз пробил в створ – лучший его показатель в текущем сезоне АПЛ.
    • «Челси» идет в таблице 6-м.

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    Источник: BBC

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    26.12.2020 23:58
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