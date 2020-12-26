Лэмпард: «Челси» сыграл с «Арсеналом» недостаточно энергично и страстно. Такова жизнь»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после матча 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Единственный гол его команды забил Тэмми Абрахам.
«Мы заиграли активнее во втором тайме, но было поздно. До перерыва мы создали себе много проблем, были слабы. Мы сыграли недостаточно энергично и страстно.
Такова жизнь. «Челси» сыграл ниже требуемого уровня. Многое пошло не так», – сказал Лэмпард.
- «Арсенал» в 2020 году победил во всех домашних матчах АПЛ против команд топ-6.
- «Арсенал» 7 раз пробил в створ – лучший его показатель в текущем сезоне АПЛ.
- «Челси» идет в таблице 6-м.
Источник: BBC