Аршавин: «В «Зените» допускают мысль, что я стану генеральным директором»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что руководство клуба допускает вариант его назначения на пост генерального директора. Сейчас должность занимает Александр Медведев.

– Ты чувствуешь, что тебя готовят на пост генерального директора «Зенита»?

– Я бы не сказал, что готовят, но допускают мысль, что это возможно. Хотя для меня это отчасти удивительно. Я никогда не думал, что «Зенит» может возглавить бывший футболист.