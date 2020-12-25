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  • Аршавин: «В «Зените» допускают мысль, что я стану генеральным директором»

Аршавин: «В «Зените» допускают мысль, что я стану генеральным директором»

25 декабря 2020, 21:02
14

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что руководство клуба допускает вариант его назначения на пост генерального директора. Сейчас должность занимает Александр Медведев.

– Ты чувствуешь, что тебя готовят на пост генерального директора «Зенита»?

– Я бы не сказал, что готовят, но допускают мысль, что это возможно. Хотя для меня это отчасти удивительно. Я никогда не думал, что «Зенит» может возглавить бывший футболист.

  • Аршавин сейчас в «Зените» работает директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
  • Именно за «Зенит» Аршавин-игрок провел больше всего матчей.
  • Главное достижение – победа в Кубке УЕФА в 2008 году.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (14)
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VVM1964
1608920537
Жду с нетерпением )))
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ySS
1608921214
Гони дурные мысли из головы Андрей) Не о том думаешь))
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paracetamol
1608922762
Давно пора, нужно тупого Медведя гнать!
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vingor
1608924228
Тогда это будут "ВАШИ ПРОБЛЕМЫ"!
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S.K.V.
1608925933
Извини Андрюха,на этой должности мозг нужен.
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DOCTOR PENALTY
1608926088
Твои ожидания, Андрюха, - твои проблемы! С твоим-то характером... Дальше без комментариев.
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Karel1977
1608927225
На алименты тогда может хватать будет), а если по чесноку,Андрейка игроков может нормальных прикупить с европы,как бы его не хаяли, околофутбольные товарищи,игроков он видит и читает,кто зачем и почему..
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nemolod
1608965540
Хотя бы рассказал,а какие функции у директора департамента то есть отдела() развития молодежного футбола? Уже есть результаты? (Только вот что-то этого самого развития не видно,как не видно талантливой молодежи в основе команды)
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Юрэс
1608969599
Да не ЗВЕЗДИ
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Skull_Boy
1608970554
И настанет скорый звиздец клубу
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