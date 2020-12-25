Аршавин: «В «Зените» допускают мысль, что я стану генеральным директором»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что руководство клуба допускает вариант его назначения на пост генерального директора. Сейчас должность занимает Александр Медведев.
– Ты чувствуешь, что тебя готовят на пост генерального директора «Зенита»?
– Я бы не сказал, что готовят, но допускают мысль, что это возможно. Хотя для меня это отчасти удивительно. Я никогда не думал, что «Зенит» может возглавить бывший футболист.
- Аршавин сейчас в «Зените» работает директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
- Именно за «Зенит» Аршавин-игрок провел больше всего матчей.
- Главное достижение – победа в Кубке УЕФА в 2008 году.
Источник: ютуб-канал Nobel