Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Аршавин: «В «Зените» допускают мысль, что я стану генеральным директором»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что руководство клуба допускает вариант его назначения на пост генерального директора. Сейчас должность занимает Александр Медведев.

    – Ты чувствуешь, что тебя готовят на пост генерального директора «Зенита»?

    – Я бы не сказал, что готовят, но допускают мысль, что это возможно. Хотя для меня это отчасти удивительно. Я никогда не думал, что «Зенит» может возглавить бывший футболист.

    • Аршавин сейчас в «Зените» работает директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
    • Именно за «Зенит» Аршавин-игрок провел больше всего матчей.
    • Главное достижение – победа в Кубке УЕФА в 2008 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:02
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9709

      paracetamol 11 минут назад

      Давно пора, нужно тупого Медведя гнать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1715

      Fusballer 16 минут назад

      Ждём-с. Может тогда газпромовскому выкормышу настанет пи_здец))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3875

      Гавроша 30 минут назад

      Ну тогда крындык Зениту Великому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1397

      ySS 36 минут назад

      Гони дурные мысли из головы Андрей)
      Не о том думаешь))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25384

      VVM1964 48 минут назад

      Жду с нетерпением )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +938

      Бывший спартаковец > VVM1964 29 минут назад

      За срало свое беспокойся, тарасовский!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4091

      Cleaner 58 минут назад

      Андрей, в этом прогнившем Зените ты можешь стать генеральным директором. И развалить команду окончательно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81604
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru