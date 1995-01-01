Крал – лидер сезона РПЛ по точным передачам

Крал хорош для РПЛ.
А если не дает передачи вперёд (как в комментах пишут), так это только от того, что линия атаки не открывается. В любом другом случае играет практически всегда только вперед.
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в сезоне РПЛ сделал 1060 точных передач. Это лучший показатель среди всех футболистов.
Чех вскоре может пополнить «Вест Хэм», где уже выступают два его соотечественника.
- В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал 3 ассиста.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.