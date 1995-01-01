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    Крал – лидер сезона РПЛ по точным передачам

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в сезоне РПЛ сделал 1060 точных передач. Это лучший показатель среди всех футболистов.

    Чех вскоре может пополнить «Вест Хэм», где уже выступают два его соотечественника.

    • В текущем сезоне Крал провел за «Спартак» 20 матчей и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2347

      bzfar 2 минуты назад

      Крал хорош для РПЛ.
      А если не дает передачи вперёд (как в комментах пишут), так это только от того, что линия атаки не открывается. В любом другом случае играет практически всегда только вперед.

      0
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      Рейтинг: +16591

      slavutiq70 23 минуты назад

      Да нормальный игрок(молодой есть время для роста),больше чем уверен что со временем Спартак его с хорошим наваром продаст,,,,

      1
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      Рейтинг: +7274

      Литейный4 2 часа назад

      Половина передач назад Максимке и поперёк. Понаберут же свиньи неликвид, который никому не нужен. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +26202

      oyabun 2 часа назад

      Учитывая, что Крал постоянно в борьбе, это очень неплохой показатель.

      1
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      Рейтинг: +5705

      KPCCSPB 2 часа назад

      Ну, так он обычно пасует назад, или поперёк, пару оьостряющих есть конечно, но это всего пара. Но, свинки пускай порадуются, а то везде худшие)

      1
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      Рейтинг: +4916

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Человек с антиговорящей фамилией. :-)

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