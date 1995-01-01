Metaratings: «Спартак» требовал у «Рубина» за Урунова 6 миллионов

Узбекский мальчик обалдел.....
Он в Спартаке, зарплата, куртка GUCCI!!!!
Мы просто этого пока не знаем,
На самом деле он Роналду круче!!!!!)))))))))
P.S. Теперь попробуй сбагрить, такого порося,
План стать реальным хряком, увы не удался...
Стало известно, во сколько «Спартак» оценил полузащитника Остона Урунова в ходе переговоров с «Рубином».
По информации Metaratings, московский клуб потребовал за 20-летнего хавбека 6 миллионов евро. Казанцы столько платить отказались.
- В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» девять матчей и забил один гол.
- В августе клуб купил игрока за 1 миллион евро.
Гендиректор «Рубина»: «Могли купить трех игроков за деньги, запрошенные «Спартаком» за Урунова»