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    Metaratings: «Спартак» требовал у «Рубина» за Урунова 6 миллионов

    Стало известно, во сколько «Спартак» оценил полузащитника Остона Урунова в ходе переговоров с «Рубином».

    По информации Metaratings, московский клуб потребовал за 20-летнего хавбека 6 миллионов евро. Казанцы столько платить отказались.

    • В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» девять матчей и забил один гол.
    • В августе клуб купил игрока за 1 миллион евро.

    Гендиректор «Рубина»: «Могли купить трех игроков за деньги, запрошенные «Спартаком» за Урунова»

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1307

      777+ 1 час назад

      Узбекский мальчик обалдел.....
      Он в Спартаке, зарплата, куртка GUCCI!!!!
      Мы просто этого пока не знаем,
      На самом деле он Роналду круче!!!!!)))))))))

      P.S. Теперь попробуй сбагрить, такого порося,
      План стать реальным хряком, увы не удался...

      1
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      Рейтинг: +6177

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не верю.
      Дебилы , вы уже новость выдаёте без источника. Вам похоже приплачивают за высер на Спартак.
      Сейчас вам питерская пи..д...ерсия подпоёт !!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11846

      KLIM777 > Alekxei Z. 1 час назад

      а ну малыш давай, попробуй разгадай, кто же кто же кто же эту песенку поет))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6177

      Alekxei Z. > KLIM777 1 час назад

      Малыш тебе в рот не влезит , недоносок.
      Не успел написать и уже первый питерский ублюдок тут как тут. Вы живёте здесь, петухи ???

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5653

      KPCCSPB 1 час назад

      За Кокорина 15 хотели, за бровь 6, а всех лидеров за копейки продали, в правильном направлении идут пятачки.

      4
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      Рейтинг: +3317

      mamba9090909 1 час назад

      Спартак опять ТРЕБУЕТ!!! Неужели мозгов не хватает, что при торгах требования неуместны?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5348

      nik55 > mamba9090909 1 час назад

      потому что пишут друзья аларма

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      Рейтинг: +12456

      alarm > nik55 1 час назад

      а ещё они пишут, что ты мудак)

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      Рейтинг: +26193

      oyabun 1 час назад

      В таких случаях обычно ведутся переговоры, торгуются другими словами. И, конечно, если Спартак уперся на сумме в 6 лямов, то это нелепо и глупо. Сомневаюсь что стоит очередь за Уруновым из других клубов. И в итоге придется либо сдавать куда то в аренду, ничего не выручив совсем, либо и вовсе останется и дальше сидеть на лавке.

      2
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      Рейтинг: +413

      GammiD > oyabun 28 минут назад

      Сайманов сказал же что за него попросили столько, за сколько он троих может взять. И вместо него взяли япончика)) в аренду с правом выкупа в районе 1,5-2,5. Вот и умножаем на 3. средняя сумма 6, я думаю это близко к правде. Запросили бы 2,5, Рустам бы взял.

      1
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      Рейтинг: +5963

      САДЫЧОК 1 час назад

      Очень средний игрок ! Надо было продавать и дешевле !

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      Рейтинг: +18732

      silver29 2 часа назад

      Вот что за заголовки? в лучшем случае не ПОТРЕБОВАЛ, а ЗАПРОСИЛ !!! Требовать (вернуть) можно когда твой товар (вещь) не законно находится в чужих руках, а тут восточный базар и торг.

      2
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      Рейтинг: +9

      walentinanovo 2 часа назад

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?! Это лучший подарок на Новый год - секс по 2 часа, каменный стояк и оргазмы не реальные, а она довольна как слон! читай у меня в блоге ------- http://bit.do/manblog

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