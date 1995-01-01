Metaratings: «Спартак» требовал у «Рубина» за Урунова 6 миллионов

Стало известно, во сколько «Спартак» оценил полузащитника Остона Урунова в ходе переговоров с «Рубином».

По информации Metaratings, московский клуб потребовал за 20-летнего хавбека 6 миллионов евро. Казанцы столько платить отказались.

В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» девять матчей и забил один гол.

В августе клуб купил игрока за 1 миллион евро.

Гендиректор «Рубина»: «Могли купить трех игроков за деньги, запрошенные «Спартаком» за Урунова»