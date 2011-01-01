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    АПЛ. «Челси» разгромил «Вест Хэм» благодаря дублю Абрахама

    В матче 14-го тура АПЛ «Челси» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:0.

    Команда Фрэнка Лэмпарда крупно победила в лондонском дерби благодаря голу Тиаго Силвы и дублю Тэмми Абрахама.

    Набрав три очка, «Челси» поднялся с восьмого на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм» остался на десятой строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Челси – Вест Хэм – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 10; 2:0 – Абрахам, 78; 3:0 – Абрахам, 80.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      rquog1479 1 час назад

      Жapкиe дeвyшки ищyт **** на oднy нoчь! Вce бecплaтнo и aнoнимнo, вce oни жaждyт cпepмы и любят ceкc ----- http://bit.do/chpoking

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