АПЛ. «Челси» разгромил «Вест Хэм» благодаря дублю Абрахама

В матче 14-го тура АПЛ «Челси» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:0.

Команда Фрэнка Лэмпарда крупно победила в лондонском дерби благодаря голу Тиаго Силвы и дублю Тэмми Абрахама.

Набрав три очка, «Челси» поднялся с восьмого на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм» остался на десятой строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Челси – Вест Хэм – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Силва, 10; 2:0 – Абрахам, 78; 3:0 – Абрахам, 80.

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