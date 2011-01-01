АПЛ. «Челси» разгромил «Вест Хэм» благодаря дублю Абрахама

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В матче 14-го тура АПЛ «Челси» дома обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:0.
Команда Фрэнка Лэмпарда крупно победила в лондонском дерби благодаря голу Тиаго Силвы и дублю Тэмми Абрахама.
Набрав три очка, «Челси» поднялся с восьмого на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм» остался на десятой строчке.
Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур
Голы: 1:0 – Силва, 10; 2:0 – Абрахам, 78; 3:0 – Абрахам, 80.