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    Салах – лучший игрок года в АПЛ по версии Mirror

    Британский таблоид Mirror опубликовал рейтинг лучших футболистов английской Премьер-лиги по итогам 2020 года.

    Список претендентов составляли журналисты издания, затем за номинантов голосовали болельщики.

    1. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

    2. Джек Грилиш («Астон Вилла»)

    3. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

    4. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

    5. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)

    6. Садио Мане («Ливерпуль»)

    7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

    8. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»)

    9. Джейми Варди («Лестер»)

    10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

    11. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

    12. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

    13. Дэнни Ингс («Саутгемптон»)

    14. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)

    15. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

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    21.12.2020 23:25
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