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    Сульшер – о разгроме «Лидса»: «Этот матч войдет в историю «МЮ». Могли выиграть 12:4»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 14-го тура АПЛ с «Лидсом» (6:2).

    «Какой футбол! К сожалению, болельщики не увидели эту игру вживую. Этот матч войдет в историю как один из великих матчей «МЮ» против «Лидса». Могли выиграть 12:4.

    «Лидс» всегда играет одинаково агрессивно: будь то 4:0 в их пользу, или 0:4, или 0:0. Они делают это каждые три дня, каждую игру. Ты должен бежать, как только раздастся свисток», – приводит слова Сульшера BBC.

    • «МЮ» забил 6+ голов в АПЛ впервые с 2011 года. Тогда главным тренером был Фергюсон.
    • Полузащитник манчестерцев Скотт Мактоминей установил рекорд АПЛ, забив два мяча в первые три минуты игры.
    • Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса впервые с 1998 года руководил командой, которая пропустила шесть мячей в одном матче.

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    Источник: BBC

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    20.12.2020 23:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      lipatov32 59 минут назад

      Какой футбол? Из группы лч не вышли,вот это войдет в историю, гавнотренер мля!!!

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