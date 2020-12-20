Сульшер – о разгроме «Лидса»: «Этот матч войдет в историю «МЮ». Могли выиграть 12:4»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 14-го тура АПЛ с «Лидсом» (6:2).

«Какой футбол! К сожалению, болельщики не увидели эту игру вживую. Этот матч войдет в историю как один из великих матчей «МЮ» против «Лидса». Могли выиграть 12:4.

«Лидс» всегда играет одинаково агрессивно: будь то 4:0 в их пользу, или 0:4, или 0:0. Они делают это каждые три дня, каждую игру. Ты должен бежать, как только раздастся свисток», – приводит слова Сульшера BBC.