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    Фирмино, Мане, Салах впервые в одном матче АПЛ забили и сделали по ассисту. Все сыграли менее 90 минут

    Игроки «Ливерпуля» Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садио Мане в матче 14-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (7:0) забили не менее гола каждый и сделали не менее одной результативной передачи. Такое с ними троими произошло впервые в чемпионате.

    При этом вся тройка провела на поле менее 90 минут. Фирмино и Салах успели оформить по дублю.

    • Ливерпульцы впервые в истории АПЛ победили на выезде с разницей в семь голов.
    • Только один удар «Ливерпуля» в створ не стал голевым.
    • Мохамед Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля» в АПЛ, который вышел на замену и поучаствовал в трех голах.

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    Источник: Squawka Football

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