Фирмино, Мане, Салах впервые в одном матче АПЛ забили и сделали по ассисту. Все сыграли менее 90 минут

Игроки «Ливерпуля» Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садио Мане в матче 14-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (7:0) забили не менее гола каждый и сделали не менее одной результативной передачи. Такое с ними троими произошло впервые в чемпионате.

При этом вся тройка провела на поле менее 90 минут. Фирмино и Салах успели оформить по дублю.