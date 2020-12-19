Фирмино, Мане, Салах впервые в одном матче АПЛ забили и сделали по ассисту. Все сыграли менее 90 минут

Игроки «Ливерпуля» Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садио Мане в матче 14-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (7:0) забили не менее гола каждый и сделали не менее одной результативной передачи. Такое с ними троими произошло впервые в чемпионате.
При этом вся тройка провела на поле менее 90 минут. Фирмино и Салах успели оформить по дублю.
- Ливерпульцы впервые в истории АПЛ победили на выезде с разницей в семь голов.
- Только один удар «Ливерпуля» в створ не стал голевым.
- Мохамед Салах – первый игрок в истории «Ливерпуля» в АПЛ, который вышел на замену и поучаствовал в трех голах.
Источник: Squawka Football