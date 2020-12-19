Агент – о возвращении Зинченко в РПЛ: «Это слухи, не вижу смысла их комментировать»

Алан Прудников, агент защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в клуб РПЛ.

«Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать», – сказал агент.