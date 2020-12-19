Агент – о возвращении Зинченко в РПЛ: «Это слухи, не вижу смысла их комментировать»

Да не перейдет кусочек сала в Уфу! Думаю "понизится" в АПЛ. Пойдет в Вэст Хам к Ярмоленко. И по нему видно, что ему стыдно. Очень стыдно! За рыл!
Алан Прудников, агент защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в клуб РПЛ.
«Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать», – сказал агент.
- До «Сити» Зинченко выступал за «Уфу».
- В текущем сезоне украинец провел пять матчей во всех турнирах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.