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    Агент – о возвращении Зинченко в РПЛ: «Это слухи, не вижу смысла их комментировать»

    Алан Прудников, агент защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в клуб РПЛ.

    «Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать», – сказал агент.

    • До «Сити» Зинченко выступал за «Уфу».
    • В текущем сезоне украинец провел пять матчей во всех турнирах.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3753

      Puddle 2 часа назад

      Да не перейдет кусочек сала в Уфу! Думаю "понизится" в АПЛ. Пойдет в Вэст Хам к Ярмоленко. И по нему видно, что ему стыдно. Очень стыдно! За рыл!

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