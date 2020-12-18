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    Хави не намерен покидать «Аль-Садд» до 2022 года

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави дал понять, что он не вернется в «Барселону» в ближайшее время.

    Испанец опубликовал письмо, в котором говорится о его намерении работать в катарском клубе до 2022 года.

    «Хотя в будущем и настанет момент для следующего шага в моей карьере, на данный момент я сосредоточен на получении удовольствия от времени, проводимого здесь.

    Я хочу извлечь максимум из возможности сыграть небольшую роль в захватывающем путешествии Катара к 2022 году», – написал Хави.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +958

      Харченко 21 минуту назад

      Хави дождется того момента, когда уйдет Месси.
      Реально гнома, кто его хорошо знает, не уважают.
      Что бы публично ни говорили.

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