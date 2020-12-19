Хави не намерен покидать «Аль-Садд» до 2022 года

Главный тренер «Аль-Садда» Хави дал понять, что он не вернется в «Барселону» в ближайшее время.

Испанец опубликовал письмо, в котором говорится о его намерении работать в катарском клубе до 2022 года.

«Хотя в будущем и настанет момент для следующего шага в моей карьере, на данный момент я сосредоточен на получении удовольствия от времени, проводимого здесь.

Я хочу извлечь максимум из возможности сыграть небольшую роль в захватывающем путешествии Катара к 2022 году», – написал Хави.