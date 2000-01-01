Радимов: «Зенит» чемпионство не упустит. Вторым станет «Краснодар»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы первой команды стать чемпионом России. Он не сомневается в победе.

– Кто же, на ваш взгляд, будет в тройке?

– Думаю, «Зенит» чемпионство уже не упустит. Вторым станет «Краснодар», у которого вернулись все лидеры. С таким подбором футболистов догнать «Спартак» вполне реально. Ну а за бронзу повоюют ЦСКА и «Ростов».