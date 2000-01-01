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    Радимов: «Зенит» чемпионство не упустит. Вторым станет «Краснодар»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы первой команды стать чемпионом России. Он не сомневается в победе.

    – Кто же, на ваш взгляд, будет в тройке?

    – Думаю, «Зенит» чемпионство уже не упустит. Вторым станет «Краснодар», у которого вернулись все лидеры. С таким подбором футболистов догнать «Спартак» вполне реально. Ну а за бронзу повоюют ЦСКА и «Ростов».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7051

      Hektor 84 4 минуты назад

      Буланов еще тот эксперт! Не давно он усирался с пеной у рта Атлетико порвет Реал в одну калитку. Итог всем известен. Скорее Буланов лопнет от желчи))))

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      Рейтинг: +6519

      NewLife 12 минут назад

      Хорошая новость это то, что прогнозы Буланова никогда не сбываются.

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      Рейтинг: +170

      alarm2 33 минуты назад

      надеюсь, вторым станет сочи, чтобы в тарасофке пригорело как следует.
      спартаг же по итогам сезона с визгами отправится в фнл!

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      Рейтинг: +632

      Хейтер Аларм > alarm2 12 минут назад

      Аларм, тебя забанили чо ли?) почему новый акк

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      Рейтинг: +6775

      Сильвербой 34 минуты назад

      Говнососы вышли из запоя, после фееричного выступления топ-клуба в ЛЧ???

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