Радимов: «Зенит» чемпионство не упустит. Вторым станет «Краснодар»

Буланов еще тот эксперт! Не давно он усирался с пеной у рта Атлетико порвет Реал в одну калитку. Итог всем известен. Скорее Буланов лопнет от желчи))))
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы первой команды стать чемпионом России. Он не сомневается в победе.
– Кто же, на ваш взгляд, будет в тройке?
– Думаю, «Зенит» чемпионство уже не упустит. Вторым станет «Краснодар», у которого вернулись все лидеры. С таким подбором футболистов догнать «Спартак» вполне реально. Ну а за бронзу повоюют ЦСКА и «Ростов».
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером.
- 2-е место занимает ЦСКА.
- «Краснодар» – 7-й.