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    Берковский – о переходе в «Локомотив»: «Это возможность играть в настоящем топ-клубе»

    Новичок «Локомотива» Илья Берковский прокомментировал свой переход в московский клуб из «Торпедо».

    «Сегодня очень радостный день в моей жизни. Переход в «Локомотив» – это возможность играть в настоящем топ-клубе. Я давно слежу за командой, а в этом году, когда переехал в Москву, ходил на матчи «Локо» в Лиге чемпионов.

    Я понимаю, что меня ждет много работы, все только начинается и многое еще нужно доказать, чтобы выйти на поле в футболке «Локомотива». Но я точно знаю, что сделаю все возможное, чтобы это случилось, и постараюсь принести пользу своей новой команде!» – сказал 20-летний футболист.

    • «Локо» заплатил за Берковского 500 тысяч евро.
    • Полузащитник заключил с новым клубом контракт на 3,5 года.
    • Он будет выступать за московскую команду под 23-м номером.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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