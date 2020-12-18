Берковский – о переходе в «Локомотив»: «Это возможность играть в настоящем топ-клубе»

Новичок «Локомотива» Илья Берковский прокомментировал свой переход в московский клуб из «Торпедо».

«Сегодня очень радостный день в моей жизни. Переход в «Локомотив» – это возможность играть в настоящем топ-клубе. Я давно слежу за командой, а в этом году, когда переехал в Москву, ходил на матчи «Локо» в Лиге чемпионов.

Я понимаю, что меня ждет много работы, все только начинается и многое еще нужно доказать, чтобы выйти на поле в футболке «Локомотива». Но я точно знаю, что сделаю все возможное, чтобы это случилось, и постараюсь принести пользу своей новой команде!» – сказал 20-летний футболист.