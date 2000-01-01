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    «СЭ»: Тедеско сегодня улетит в Германию

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в пятницу отправится в Германию, сообщает «СЭ».

    Отпуск у команды продлится около трех недель. Практически все футболисты основного состава уже улетели на отдых.

    • В среду Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком».
    • Клуб начал искать нового тренера, если найдет – немца уберут с поста уже зимой.
    • Москвичи заняли третье место в РПЛ по итогам 19 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии18
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      Рейтинг: +6504

      NewLife 9 минут назад

      Шнапс, айсбайн с квашеной капустой, настоящий пилз, на десерт куличик - что еще надо, чтобы встретить рождество подальше от обманщика Федуна с его Газизовым.

      0
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      Рейтинг: +18586

      silver29 19 минут назад

      Без слез а аэропорту !

      0
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      Рейтинг: +81513

      zigbert 34 минуты назад

      Улетит не только Тедеско но и другие тренеры.

      1
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      Рейтинг: +13547

      derrik2000 > zigbert 29 минут назад

      Единственно, что хочется пожелать - поскорее найти ТРЕНЕРА ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ!
      В этом сезоне она для нашей колхоз-лиги была вполне-вполне.
      А ДО этого сезона, включая приглашённого карьеркиным "тренера горнолыжников", и команда "сдыхала" на поле в последние 20-30 минут беготни по полю, и "кресты" в результате неправильных нагрузок рвались у ребят так, будто какая-то фабрика выпустила партию бракованных игрушек футболистов в полный рост. ((

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      Рейтинг: +1926

      Иван Петров 1986 55 минут назад

      Можешь не приезжать обратно. Без тебя и так справятся, даже без тренера.

      0
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      Рейтинг: +3193

      rash1959 > Иван Петров 1986 49 минут назад

      А судя по цифрам в нике, мозг уже должен был вырасти...

      2
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      Рейтинг: +19824

      Боцман59rus 1 час назад

      Нормально, опозорились шакалы и как ни в чем не бывало, полетели со своими курицами ботексными кости греть на солнце и похеру им на все дармоедам

      1
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      Рейтинг: +3659

      Гавроша 1 час назад

      Мечтает вырваться из спартака!!!

      0
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      Рейтинг: +606

      ZEVS71 1 час назад

      Да, в Шальке должность освободилась, полетел занимать

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      Рейтинг: +10891

      Skull_Boy 1 час назад

      Все правильно Шальке ждет

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      Рейтинг: +19464

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Очень надеюсь, что билет в один конец.

      2
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      Рейтинг: +5299

      "supermax" > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      да его наверно и самого з.а.е.б.а.л.о шапито под кодовым названием РПЛ

      4
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      Рейтинг: +886

      Юрий Крутько 1 час назад

      Если одним словом о его профпригодности- слабак!

      2
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      Рейтинг: +10891

      Skull_Boy > Юрий Крутько 1 час назад

      Конечно слабак, только почему он в рейтинге перспективных тренеров Европы занимает 3е место, а тут скорее лига и сам клуб слабы, и какой смысл ему оставаться в стране и в лиге, где каждый тур неадекватный цирк

      0
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      Рейтинг: +1468

      Retiremen_VMF > Skull_Boy 1 час назад

      Нет как то уверенности в объективности данных вашего источника.

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      Рейтинг: +13547

      derrik2000 > Skull_Boy 49 минут назад

      "только почему он в рейтинге перспективных тренеров Европы занимает 3е место"

      Так сейчас из Боруссии Дортмунд уволили того, кто занимал 1-е МЕСТО в списке самых перспективных тренеров Германии!! )))))))))))))))
      Поэтому ГРОШ ЦЕНА всем этим рейтингам-шмейтингам".

      А тедескину - попутного... ))))))))))))

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      Рейтинг: +40

      alex59 > derrik2000 39 минут назад

      Только один путь----забыть все что было, возвратить Карпина, дать ему нормально работать, т.е. никому не лезть в его работу.

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      Рейтинг: +13547

      derrik2000 > alex59 34 минуты назад

      Этот пусть в Ростове разбирается с командой: про**рал ЦСКА с неприличным счётом ДОМА.
      То же самое всегда было, когда тренировал Спартак: такие про**ры были и не раз, и не два.
      То, что в Ростове забудут и "отнесутся с пониманием", в Спартаке не простят.
      И ПРАВИЛЬНО!

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