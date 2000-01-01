«СЭ»: Тедеско сегодня улетит в Германию

Шнапс, айсбайн с квашеной капустой, настоящий пилз, на десерт куличик - что еще надо, чтобы встретить рождество подальше от обманщика Федуна с его Газизовым.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в пятницу отправится в Германию, сообщает «СЭ».
Отпуск у команды продлится около трех недель. Практически все футболисты основного состава уже улетели на отдых.
- В среду Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком».
- Клуб начал искать нового тренера, если найдет – немца уберут с поста уже зимой.
- Москвичи заняли третье место в РПЛ по итогам 19 туров.