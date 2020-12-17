«РБ Лейпциг» анонсировал трансфер Собослая

«РБ Лейпциг» в твиттере опубликовал видео, на котором полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослай приходит на базу немецкого клуба и достает из сумки футболку «Лейпцига» со своей фамилией.

Сообщалось, что «Лейпциг» согласовал стоимость трансфера Собослая, согласившись заплатить за него 20 миллионов евро.

Собослай выступал за «Зальцбург» с января 2018 года.

За этот период он провел 78 матчей, забил 25 голов и сделал 33 ассиста.

Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.