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    «РБ Лейпциг» анонсировал трансфер Собослая

    «РБ Лейпциг» в твиттере опубликовал видео, на котором полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослай приходит на базу немецкого клуба и достает из сумки футболку «Лейпцига» со своей фамилией.

    Сообщалось, что «Лейпциг» согласовал стоимость трансфера Собослая, согласившись заплатить за него 20 миллионов евро.

    • Собослай выступал за «Зальцбург» с января 2018 года.
    • За этот период он провел 78 матчей, забил 25 голов и сделал 33 ассиста.
    • Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «РБ Лейпциг»

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1529

      acor94 2 часа назад

      из правого кармана в левый переложили эти 20 млн))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13532

      derrik2000 2 часа назад

      А я сначала прочитал "анонсировал трансфер Соболева" и ОСТОЛБЕНЕЛ!
      )))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +2189

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Ну да, внутренний редбулловский трансфер, ещё со скидкой.

      1
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      Рейтинг: +18686

      bset 2 часа назад

      Даже в небольшой Венгрии появляются талантливые игроки. А у нас на всю страну только Головин, Черышев, у которого отец постарался, а не российские школы, и Миранчук, сидящий в запасе. Зато важно узнать, как Путин к видео с мастурбацией относится.

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      Рейтинг: +1200

      elessar arnor > bset 23 минуты назад

      Черыш?

      0
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