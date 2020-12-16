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  • Александр Кержаков: «Краснодар» выглядит посимпатичнее «Зенита». У них есть четкий рисунок атаки»

Александр Кержаков: «Краснодар» выглядит посимпатичнее «Зенита». У них есть четкий рисунок атаки»

16 декабря 2020, 08:14
4

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков сравнил футбол «Зенита» и «Краснодара». Обе команды представляли Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам. Просто у них есть четкий рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится.

Их атакующие футболисты знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать», – сказал Кержаков в программе «Футбольная столица» на телеканале НТВ.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ и забил на 6 голов больше «Краснодара».
  • Краснодарцы занимают 8-е место.
  • Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Томь Краснодар Кержаков Александр
Комментарии (4)
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sochi-2013
1608101036
Только непонятно, кто исполнил этот рисунок. Сам Галицкий что ли? Явно не Кононов и уж точно не Мусаев.
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paracetamol
1608103635
Саша, тренируй своего аутсайдера позорного и не неси чушь!
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Урия Гип 2
1608105058
Странно. Игра есть, а результатов нет. Обыграть убитый Локомотив небольшая заслуга.
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