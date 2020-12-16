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    Александр Кержаков: «Краснодар» выглядит посимпатичнее «Зенита». У них есть четкий рисунок атаки»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков сравнил футбол «Зенита» и «Краснодара». Обе команды представляли Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам. Просто у них есть четкий рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится.

    Их атакующие футболисты знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать», – сказал Кержаков в программе «Футбольная столица» на телеканале НТВ.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ и забил на 6 голов больше «Краснодара».
    • Краснодарцы занимают 8-е место.
    • Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +519

      Урия Гип 2 5 часов назад

      Странно. Игра есть, а результатов нет. Обыграть убитый Локомотив небольшая заслуга.

      0
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      Рейтинг: +4132

      sochi-2013 > Урия Гип 2 2 часа назад

      Лазарет освобождается, появляются результаты.

      0
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      Рейтинг: +9616

      paracetamol 5 часов назад

      Саша, тренируй своего аутсайдера позорного и не неси чушь!

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      Рейтинг: +4132

      sochi-2013 6 часов назад

      Только непонятно, кто исполнил этот рисунок. Сам Галицкий что ли?
      Явно не Кононов и уж точно не Мусаев.

      0
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