Александр Кержаков: «Краснодар» выглядит посимпатичнее «Зенита». У них есть четкий рисунок атаки»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков сравнил футбол «Зенита» и «Краснодара». Обе команды представляли Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам. Просто у них есть четкий рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится.

Их атакующие футболисты знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать», – сказал Кержаков в программе «Футбольная столица» на телеканале НТВ.