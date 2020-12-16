Александр Кержаков: «Краснодар» выглядит посимпатичнее «Зенита». У них есть четкий рисунок атаки»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков сравнил футбол «Зенита» и «Краснодара». Обе команды представляли Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам. Просто у них есть четкий рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится.
Их атакующие футболисты знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать», – сказал Кержаков в программе «Футбольная столица» на телеканале НТВ.
- «Зенит» лидирует в РПЛ и забил на 6 голов больше «Краснодара».
- Краснодарцы занимают 8-е место.
- Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита».
Источник: Sport24