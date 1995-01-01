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    Максименко: «Думаю, в тройке «Спартак» точно останется. Может быть, и выше»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

    «На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты. Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это все промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимание. В мае будем смотреть на таблицу и делать выводы.— Как команда мы ментально поменялись, стали более уверенными в себе. Думаю, это и по игре видно. Прошлый год был очень сложный, было много перемен и невынужденных потерь очков. Как-то психологически подсели. Начали с чистого листа в этом году, с уверенностью в свои силы. Выходим и играем на победу в каждом матче. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше», — сказал Максименко.

    • «Спартак» располагается на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на три очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3520

      Puddle 36 минут назад

      Я снова здесь, на берегах Невы…
      Холодный ветер, комета летит,
      Сквозь исчезающие сети тьмы
      Лишь слышно как хряков бомбит!

      1
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      Рейтинг: -453

      net zenit1967 > Puddle 26 минут назад

      пуделя облезла морда! кпссника аларма пупсика -собачья кодла!

      0
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      Рейтинг: -453

      net zenit1967 > Puddle 25 минут назад

      громко крикнули из ветвей:аларм мудила!! ему видней

      0
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      Рейтинг: +3520

      Puddle > net zenit1967 24 минуты назад

      Не умеешь писать- не берись!
      Почитай книжку и с сайта съ е б и с ь!
      Сунь рыло своё в лепеху,
      Бомбит тебя здесь неплохо!

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      Рейтинг: +3265

      solodealer 2 часа назад

      Перевожу высказывание Шурика на русский: "...чемпионами точно не станем..."))

      0
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      Рейтинг: +425

      Chingis17rus 2 часа назад

      Максименко пора менять клуб, перерос Спартак

      0
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      Рейтинг: +5284

      "supermax" 2 часа назад

      вот завтра и посмотрим чего вы там себе думаете

      1
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      Рейтинг: +12205

      alarm 2 часа назад

      пфф, вы свой календарь видели, хряки? зенит, помимо лч, успел сыграть почти все матчи с сильными соперниками (и остаться на 1 месте!), из сложного остаётся только выезд к коням весной.
      рылам же ещё играть с рубином, динамо, краснодаром, ростовом, локо, цска, и ещё к ахмету в гости ехать - а там свинину не очень любят.
      6 место максимум, даже в третьесортный турнир для днищ не попадёте)

      4
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      Рейтинг: +5284

      "supermax" > alarm 2 часа назад

      а вас опять пинком из первосортного турнира выписдят с одним очком)) перелеты там...все дела...классика

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      Рейтинг: -453

      net zenit1967 > "supermax" 1 час назад

      да ладно тебе!в следующем сезоне лигу чемпионов выиграют и все в европе!особенно артемка!

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