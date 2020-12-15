Максименко: «Думаю, в тройке «Спартак» точно останется. Может быть, и выше»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты. Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это все промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимание. В мае будем смотреть на таблицу и делать выводы.— Как команда мы ментально поменялись, стали более уверенными в себе. Думаю, это и по игре видно. Прошлый год был очень сложный, было много перемен и невынужденных потерь очков. Как-то психологически подсели. Начали с чистого листа в этом году, с уверенностью в свои силы. Выходим и играем на победу в каждом матче. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше», — сказал Максименко.