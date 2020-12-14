Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    В «Ростове» опровергли обсуждение со «Спартаком» трансфера Норманна

    «Ростов» не обсуждал со «Спартаком» возможный трансфер полузащитника Матиаса Норманна, об этом сообщил глава пресс-службы донского клуба Денис Штанько.

    «Это неправда. Никаких контактов по поводу Норманна со «Спартаком» у нас не было. Сейчас идет сезон, мы сосредоточены на предстоящем матче с ЦСКА«, – сказал Штанько.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет подписать норвежца этой зимой, и в ближайшее время стороны приступят к переговорам.

    • В текущем сезоне Норманн провел за «Ростов» 13 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2020 23:56
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41336

      MaxRnD 13 часов назад

      Куда ещё дальше то ? И так полностью раздеребанили команду .....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13455

      derrik2000 19 часов назад

      "об этом сообщил глава пресс-службы донского клуба Денис Штанько."

      Так тебе гендиректор "Ростова" и сказал, что там "было-не было".
      )))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3520

      Puddle 20 часов назад

      Правильно, хряки голландца хотят на замену Де Зеува)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru