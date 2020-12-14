В «Ростове» опровергли обсуждение со «Спартаком» трансфера Норманна

«Ростов» не обсуждал со «Спартаком» возможный трансфер полузащитника Матиаса Норманна, об этом сообщил глава пресс-службы донского клуба Денис Штанько.
«Это неправда. Никаких контактов по поводу Норманна со «Спартаком» у нас не было. Сейчас идет сезон, мы сосредоточены на предстоящем матче с ЦСКА«, – сказал Штанько.
Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет подписать норвежца этой зимой, и в ближайшее время стороны приступят к переговорам.
- В текущем сезоне Норманн провел за «Ростов» 13 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»