В «Ростове» опровергли обсуждение со «Спартаком» трансфера Норманна

«Ростов» не обсуждал со «Спартаком» возможный трансфер полузащитника Матиаса Норманна, об этом сообщил глава пресс-службы донского клуба Денис Штанько.

«Это неправда. Никаких контактов по поводу Норманна со «Спартаком» у нас не было. Сейчас идет сезон, мы сосредоточены на предстоящем матче с ЦСКА«, – сказал Штанько.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет подписать норвежца этой зимой, и в ближайшее время стороны приступят к переговорам.