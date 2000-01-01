Бывший тренер «Ливерпуля» Улье умер в 73 года

Бывший тренер сборной Франции, «Лиона» и «Ливерпуля» Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет в ночь на 14 декабря, сообщает RMC Sport. Причины смерти на уточняются.

«Астон Вилла» – последняя команда тренера. Он покинул ее в 2011 году по состоянию здоровья.