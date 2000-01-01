Бывший тренер «Ливерпуля» Улье умер в 73 года

Жаль. Сильный был специалист. И ливерпуль и лион при нем были очень сильные. Помню как лион регулярно выносил реал. Эх время.....
Бывший тренер сборной Франции, «Лиона» и «Ливерпуля» Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет в ночь на 14 декабря, сообщает RMC Sport. Причины смерти на уточняются.
«Астон Вилла» – последняя команда тренера. Он покинул ее в 2011 году по состоянию здоровья.
- В сезоне-2000/01 Улье брал с «Ливерпулем» Кубок УЕФА и Кубок Англии.
- С «Лионом» он дважды выигрывал чемпиона Франции – в сезоне-2005/06 и 2006/07.