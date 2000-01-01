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    Бывший тренер «Ливерпуля» Улье умер в 73 года

    Бывший тренер сборной Франции, «Лиона» и «Ливерпуля» Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет в ночь на 14 декабря, сообщает RMC Sport. Причины смерти на уточняются.

    «Астон Вилла» – последняя команда тренера. Он покинул ее в 2011 году по состоянию здоровья.

    • В сезоне-2000/01 Улье брал с «Ливерпулем» Кубок УЕФА и Кубок Англии.
    • С «Лионом» он дважды выигрывал чемпиона Франции – в сезоне-2005/06 и 2006/07.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1367

      Tsigan 5 часов назад

      Жаль. Сильный был специалист. И ливерпуль и лион при нем были очень сильные. Помню как лион регулярно выносил реал. Эх время.....

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